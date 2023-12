Ainda dá tempo de decorar para o Natal: veja 3 enfeites sustentáveis e criativos para fazer em casa

Todos os anos, toneladas de enfeites de Natal são descartados de forma inadequada, causando sérios danos ao meio-ambiente. Existem, no entanto, boas opções para quem pretende celebrar a data de maneira mais sustentável. Elaborar enfeites com frutas cítricas desidratadas, por exemplo, é uma alternativa de efeito e bastante acessível. O que nesta época do ano, em função dos gastos com festas e presentes, a torna ainda mais atraente.

“Comecei por cortar laranjas em fatias com cerca de 13 mm de espessura. Depois coloquei as lascas em uma forma e as levei ao forno para secar em temperatura baixa, em torno de 150°C. Quando percebi que já estavam no ponto, foi só esperar esfriar”, explica a arquiteta Flávia Campos (@flaviacampos.arq). Uma das três convidadas que, a pedido do Estadão, elaboraram adornos natalinos biodegradáveis, com base em frutas dessecadas.

“O que achei mais legal no processo foi que consegui envolver meu filho Luca, de dois anos e meio, em todas as etapas da montagem: da compra e secagem das frutas à colocação das velas. E, o mais interessante é que ele logo ligou o enfeite ao Natal “, conta ela. “Como elementos complementares, pensei em galhos de alecrim e folhas de eucalipto. E, para completar, polvilhei grãos de romãs, trazendo um pouco do tradicional vermelho natalino”.

Enfeites utilizam material sustentável e reutilizável para o Natal 2023 Foto: Tiago Queiroz/Estadão; Realiza Network/Vitor Jucá; Taba Benedicto/Estadão

O antigo costume italiano de pendurar guirlandas de louro na cozinha, tanto para acesso fácil na hora de preparar os pratos, quanto para afastar o mau agouro, inspirou a produtora visual Virginia Lamarco (@virgnialamarco) na confecção de sua guirlanda de laranjas desidratadas. “Pensei na cozinha da minha avó. E, como a ideia era fazer algo sustentável, essa guirlanda é ideal: terminado o Natal, ela pode ser quase toda consumida”, explica.

Fiel à proposta, paus de canela e pimentas redondas também vieram a compor o adorno, que traz camadas de laranjas e louro intercalados, antevendo também um futuro uso culinário. “A canela, além de se relacionar aos pratos natalinos, também ajuda a perfumar o ambiente”, afirma a produtora. “É tudo muito simples, mas, ao mesmo tempo, cheio de significados. Como eram os natais em família da minha infância”, resume Virginia.

Versáteis e originais, como era de se esperar, laranjas dessecadas – assim como limões –, podem render bons frutos quando transformados em enfeites para a árvore de Natal. Especialmente se ela for natural, como o modelo que adorna a sala de estar da casa da arquiteta Simone Saccab, (@si_saccab). “Como são translúcidas, as lascas quando atravessadas pela luz ficam ainda mais expressivas e cintilantes”, observa ela.

Aprenda a fazer os enfeites de Natal

Guirlanda

Além das rodelas de laranja desidratadas, você vai precisar de cerca de um metro de arame resistente, folhas de louro, paus de canela e pimentas biquinho. Comece por dar um nó em uma das extremidades do fio. Em seguida, como se fosse uma agulha, comece a intercalar, camadas de laranjas, louro, canela e pimentas, por toda sua extensão. Quando estiver completo, é só dar formato redondo ao arame e arrematar com um laço.

A produtora visual Virginia Lamarco pendura a guirlanda na porta de seu apartamento Foto: Taba Benedicto/ Estad

Centro de mesa

Comece por espalhar folhas de louro, além de galhos de alecrim e de eucalipto, ervas reconhecidamente aromáticas, diretamente sobre a superfície da mesa. Em seguida, posicione três velas de altura variável – uma delas revestida por fios de sisal para criar contraste – no centro da composição. Termine por espalhar as lascas de laranja secas e algumas fisális, em torno do conjunto e complete com paus de canela e grãos de romã.

A arquiteta Flávia Campos e o centro de mesa natalino que desenvolveu com seu filho Luca Foto: Realiza Network / Vitor Jucá

Enfeite para a árvore

As laranjas dessecadas podem ser dispostas diretamente sobre a árvore. Fure a área próxima à casca com um palito e, através do orifício, passe um pequeno pedaço de barbante, sisal ou fita. Dê um laço e o enfeite está pronto para ser pendurado. Para variar, se a fruta tiver uma casca resistente, é possível criar um segundo tipo de ornamento. Basta pendurar uma rodela de outra cor ou tipo, na extremidade da primeira.

A arquiteta Simone Saccab, ao lado da sua árvore de Natal decorada com laranjas desidratadas Foto: Tiago Queiroz

Por fim, segundo as profissionais, terminado o Natal, você não precisa, necessariamente, descartar as frutas desidratadas empregadas na confecção de seus enfeites. Basta acondicionar o material em um recipiente de vidro hermeticamente fechado, com um pouco de arroz no fundo para absorver a umidade, e elas podem durar anos. Portanto, mãos à obra. E boas festas!