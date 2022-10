Ativistas jogam sopa de tomate no quadro ‘Girassóis’, de Van Gogh, em museu de Londres; veja vídeo

Ativistas da organização britânica Just Stop Oil jogaram sopa de tomate nos Girassóis (1888) de Vincent Van Gogh na National Gallery de Londres e se colam na parede, informou a agência AFP, nesta sexta-feira, 14. A pintura – protegida por uma camada de vidro – tem valor estimado em em 84,2 milhões de libras (R$ 506,2 milhões). A dupla foi presa, segundo a LBC News, sob “dano criminal”.

“O que vale mais, a arte ou a vida? (A arte) Vale mais do que comida? Mais do que justiça? Vocês estão mais preocupados com a proteção de uma pintura ou com a proteção do nosso planeta e das pessoas?”, questionou Phoebe Plummer, de 21 anos, segundo relato do Daily Maill.

Activists with @JustStop_Oil have thrown tomato soup on Van Gogh’s Sunflowers at the national Gallery and glued themselves to the wall. pic.twitter.com/M8YP1LPTOU — Damien Gayle (@damiengayle) October 14, 2022

Com essa ação, ambientalistas do grupo de desobediência civil Just Stop Oil buscaram exigir que o governo britânico interrompa todos os novos projetos de petróleo e gás, disse ele.

Cada vez mais questionada por suas decisões políticas, econômicas e ambientais, a nova primeira-ministra conservadora britânica, Liz Truss, nomeada em 6 de setembro como sucessora do polêmico Boris Johnson, anunciou dois dias depois o levantamento de uma moratória sobre a área hidráulica no Reino Unido.

Quadro Girassóis, pintado por Van Gogh em 1888. Foto National Galery

Continua após a publicidade

Além de permitir esse polêmico método de extração de combustíveis fósseis, até então proibido no país, Truss também anunciou o aumento das licenças para a extração de petróleo e gás no Mar do Norte entre suas medidas para combater a crise energética.

“What is worth more, art or life? … are you more concerned about the protection of a painting or the protection of our planet and people?”@JustStop_Oil’s activists explain their action pic.twitter.com/mGNZIO6RbK — Damien Gayle (@damiengayle) October 14, 2022

O grupo tem chamado atenção e críticas por focar em obras de arte em museus para seus protestos. Em julho, ativistas da Just Stop Oil se colaram na moldura de A Última Ceia, de Leonardo da Vinci, na Royal Academy of Arts de Londres e em The Hay Wain, de John Constable, na National Gallery. Ativistas também bloquearam pontes e cruzamentos em Londres durante duas semanas de protestos.

A onda de manifestações ocorre quando o governo britânico abre uma nova rodada de licenciamento para a exploração de petróleo e gás no Mar do Norte, apesar das críticas de ambientalistas e cientistas que dizem que a medida prejudica o compromisso do país com o combate às mudanças climáticas.