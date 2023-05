‘Avante, Vingadores’: Exposição imersiva coloca fãs da Marvel em centro de treinamento de heróis

Fãs da Marvel e do seu universo cinematográfico podem conferir a partir desta quinta-feira, 4, a exposição imersiva Marvel Vingadores S.T.A.T.I.O.N., no Parque Villa-Lobos. Com cerca de 3 mil metros quadrados, o espaço é como um “centro de treinamento” dos Vingadores para novos recrutas - inclusive é exatamente assim que os visitantes são chamados pelos monitores.

Exposição imersiva dos Vingadores traz o Universo Cinematográfico Marvel para o Parque Villa Lobos. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

A experiência imersiva permite aos visitantes ver objetos dos lançamentos dos filmes da Marvel, algumas peças são as mesmas usadas nos filmes, como a roupa do Capitão América. Principalmente para quem acompanha o MCU desde a sua primeira fase, esta pode ser uma forma de se sentir mais próximo dos personagens amados. Atenção, este texto contém spoilers.

O que dá para ver?

A imersão no universo começa já na primeira sala. Depois de passar por um túnel muito bem iluminado, cada visitante é convidado a fazer uma foto em um fundo verde. Essa foto será resgatada pelo “recruta” ao final da visita. Depois disso, somos convidados a uma antessala em que é explicado o que estamos fazendo ali: participando de um treinamento que nos dirá, ao final, se estamos aptos ou não para ajudar os Vingadores a salvar o planeta.

Depois disso, a exposição é dividida em setores, cada um dedicado a um ou mais heróis. O primeiro deles, obviamente é o Capitão América. Na sala, dá para ver o uniforme, escudos para registrar a experiência, além de uma moto em um túnel de vento.

Na sequência, somos convidados ao laboratório do Doutor Bruce Banner. Ali, entendemos como funciona a transformação do cientista em Hulk, uma tela mostra como seria o herói em tamanho real. Dá para brincar e fazer o boneco da tela fazer alguns movimentos. Também é possível compreender as modificações que ocorrem no cérebro durante a transformação. A mesma sala guarda o uniforme do Homem-Formiga, além de mais telas contando a história dele e da Vespa. Cuidado para não pisar nas formigas...

Um Thanos sentado em seu trono também está na mostra. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

A sala seguinte é dedicada a um dos mais famosos heróis da Marvel, o Homem de Ferro. O espaço é um dos maiores, tem nove réplicas de exoesqueletos, três cabines de jogos onde é possível lutar como se fosse Tony Stark usando a versão da armadura construída para enfrentar Hulk em Era de Ultron.

Mais adiante, uma pequena sala guarda o martelo de Thor. Dá para tentar retirá-lo, mas é possível que apenas o herói seja capaz de fazê-lo. É uma das mais pobres em questão de material. A próxima sala é dedicada ao Pantera Negra e ao reino de Wakanda. Mais vestimentas podem ser vistas aqui.

Na sequência, uma sala conjunta dedicada a outros heróis: Viúva Negra, Gavião Arqueiro, Visão, Feiticeira Escarlate, Falcão, Capitã Marvel. Na próxima etapa vemos os vilões. Um Thanos repousa em um trono. O passeio é encerrado em um “centro de treinamento” em que os recrutas “enfrentam” Ultron em uma batalha para garantir se estão aptos a se juntarem aos Vingadores.

O circuito completo dura em torno de uma hora - variando a depender de quanto tempo você levar lendo as informações, fotografando, fazendo vídeos para as redes sociais. Todos os ambientes são favoráveis a isso. Afinal, quem não quer fazer stories tentando tirar o martelo de Thor do chão? Ou posar com o escudo do Capitão América?

A exposição não tem nem lembrança e não faz sequer menção a outro famoso herói da Marvel, o Homem-Aranha. Nem na lojinha depois do circuito é possível encontrar produtos do “miranha”. Uma explicação possível é por conta dos direitos autorais serem da Sony.

A exposição é inédita ao Brasil, mas já passou por Londres, Nova York, Seul, Paris, Singapura, China, Las Vegas, Toronto e Índia. São Paulo é a segunda cidade da América Latina a receber a experiência imersiva, a primeira foi Santiago, no Chile.

Os ingressos podem ser comprados no site da exposição e custam entre R$ 54 e R$ 144, incluindo taxas. A Marvel Vingadores S.T.A.T.I.O.N. pode ser vista no Parque Villa-Lobos.