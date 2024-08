Ele faz as menores esculturas do mundo, que cabem dentro de uma agulha; veja fotos

Willard Wigan, micro escultor, faz peças dentro de cabeças de agulha Foto: www.willardwiganmbe.com/Reprodução

Já ouviu falar que algo é tão pequeno quanto a cabeça de uma agulha? Para Willard Wigan, micro artista que produz as menores esculturas do mundo, o objeto se tornou um mundo próprio. As obras do britânico variam entre monumentos históricos como o Monte Rushmore, e quadros como a Mona Lisa, reproduzidos no espaço da grossura de uma linha de costura.

PUBLICIDADE Cada peça leva cerca de três a quatro meses com 16h de trabalho diárias para ficar pronta. As ferramentas de trabalho também são inusitadas: além do microscópio, Wigan utiliza os próprios cílios como pincéis, e pequenas fibras de roupa, tecidos e até ouro. Em 2013, o escultor ganhou um prêmio no Guinness Livro de Recordes pela menor escultura feita pela mão humana, uma bicicleta esculpida em ouro, posicionada dentro de um fio de cabelo retirado de seu próprio pescoço.

Ele quebrou o próprio recorde em 2017. O escultor reproduziu um embrião em Kevlar (tecido sintético), do tamanho aproximado de uma célula sanguínea humana (que mede 8 micrômetros, unidade equivalente a um milionésimo de metro).

Willard quebra o próprio recorde de menor escultura do mundo com escultura de embrião que cabe dentro de uma célula embrionária Foto: www.willardwiganmbe.com/Reprodução

A história do artista é inspirada por seu diagnóstico de autismo e dislexia, que, na época, se tornaram um obstáculo em seu aprendizado. Entretanto, motivado pela mãe, Willard teve a ideia de representar a “pequeneza” do mundo. “Quanto mais pequenas você representa as coisas, maior será seu nome”, completou a mãe do escultor para ele, segundo seu site.

Wigan possui um doutorado honorário pela Universidade de Winnick, além de ser um Membro da Ordem do Império Britânico, título concedido por um comitê real para indivíduos que causam impacto positivo na sociedade.

Confira as obras do micro escultor Willard Wigan

Obras do micro escultor Willard Wigan 1 / 8Obras do micro escultor Willard Wigan Willard Wigan escultura Quadro 'Mona Lisa', de Da Vinci, recriado por micro escultor Foto: www.willardwiganmbe.com/Reprodução Willard Wigan escultura Escultura da Estátua da Liberdade, por Willard Wigan Foto: @willardwigan Via Instagram Willard Wigan escultura Willard Wigan recria personagens de Star Wars na cabeça de uma agulha Foto: @willardwigan Via Instagram Willard Wigan escultura Willard Wigan recria viagem do homem à Lua Foto: www.willardwiganmbe.com/Reprodução Willard Wigan escultura Quadro 'A Moça com o Brinco de Pérola', recriado do tamanho de uma cabeça de fósforo por Willard Wigan Foto: www.willardwiganmbe.com/Reprodução Willard Wigan escultura Willard Wigan faz 'A Santa Ceia' no buraco de uma agulha Foto: www.willardwiganmbe.com/Reprodução Willard Wigan escultura Monte Rushmore esculpido no buraco de uma agulha Foto: www.willardwiganmbe.com/Reprodução Willard Wigan escultura Artista faz Albert Einstein em escultura microscópica Foto: www.willardwiganmbe.com/Reprodução

