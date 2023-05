Nova mostra imersiva promove o encontro de Leonardo Da Vinci e Michelangelo em São Paulo

A partir do dia 31 de maio, dois grandes artistas renascentistas se encontram no Shopping Vila Olímpia na exposição imersiva Da Vinci e Michelangelo - As Farpas do Renascimento. A mostra trará mais de 60 obras entre pinturas e esculturas de Leonardo Da Vinci e Michelangelo, dois gênios das artes, ciências e engenharia que viveram no século XV.

“O trabalho desses artistas dispensa apresentações pela sua qualidade e importância histórica. Nossa exposição reforça essas características sob uma experiência inovadora, tecnológica, sensorial e absolutamente emocionante”, diz Mohamad Rabah, CEO da Multiverso, a realizadora da mostra. “Queremos que os visitantes mergulhem nos universos desses gênios com todos os sentidos e criem uma conexão intensa e direta com o legado que deixaram pra nós”, continua.

'Da Vinci e Michelangelo - As Farpas do Renascimento': mostra imersiva reúne a genialidade dos artistas renascentistas. Foto: Fabricio Dresch

Da Vinci e Michelangelo - As Farpas do Renascimento vai ocupar um espaço de cerca de mil metros quadrados no piso térreo do Shopping. Os ingressos podem ser adquiridos diretamente no local ou pelo site da Sympla. As entradas custam entram R$ 25 e R$ 120.

No espaço dedicado à mostra, além das projeções das obras dos dois artistas, o público poderá ser transportado para o laboratório de Da Vinci utilizando óculos de realidade aumentada. Todo o ambiente também terá uma preparação para aguçar o olfato e audição. “Queremos estimular todos os sentidos para que toda a experiência desperte memórias e sentimentos em cada um, por isso, além de imagem, criamos também uma fragrância e trilha sonora especial para o ambiente”, conta Rabah.

A exposição Da Vinci e Michelangelo - As Farpas do Renascimento fica aberta de segunda a sexta, das 12h às 21h e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 22h. As visitas podem ser feitas até 17 de julho. Também é possível agendar passeios com grupos escolares. Para isso, é necessário entrar em contato com a produção por meio do e-mail escolas@multiversoexperience.com.br.