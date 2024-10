O que vai acontecer com o Museu da Casa Brasileira? Governo volta atrás em decisão sobre sede

Após mais de um ano desde que deixou o Solar Fábio Prado, em São Paulo, o Museu da Casa Brasileira (MCB) segue com seu futuro indefinido. Recentemente, a Prefeitura da capital voltou atrás e descartou a possibilidade de transferir a instituição para a Casa Modernista, na Vila Mariana.

O MCB, reconhecido como o único museu do país dedicado à arquitetura e ao design, teve seu acervo transferido para uma reserva técnica para garantir melhores condições de preservação e conservação, conforme informado pela Secretaria da Cultura ao Estadão. A pasta ainda destacou que uma nova exposição está sendo preparada e será divulgada em breve, mas não informou quando e onde ela acontecerá.

Por que o MCB deixou o Solar Fábio Prado?

A mudança foi motivada pelo fim do convênio entre a Fundação Padre Anchieta (FPA), proprietária do Solar Crespi Prado, e o governo de São Paulo, responsável pelo museu. O acervo será dividido: parte seguirá para a reserva técnica e outra continuará em exibição no casarão. O Solar Fábio Prado, que já abrigou o museu, será transformado em um espaço cultural com programações de exposições e eventos.

SAO PAULO SP 19/12/2023 METROPOLE -MUSEU DA CASA BRASILEIRA - Imagens do Museu da Casa Brasileira em São Paulo. FOTO TABA BENEDICTO / ESTADAO Foto: Taba Benedicto/ Estadão

Embora o governo tenha cogitado inicialmente transferir o MCB para a Casa Modernista, o local, que pertence ao Governo do Estado mas está sob responsabilidade da Prefeitura, passará por um extenso processo de restauração que deve durar até 24 meses. O custo da mudança está estimado em R$ 25 milhões, com recursos previstos da Lei Rouanet e patrocinadores privados.

SAO PAULO METRIOPOLE 05-10-2024 CASARAO INCENDIO MUSEU DA CASA BRASILEIRA Incendio atinge casarao de antigo Museu da Casa Brasileira, na Zona Oeste de SP Chamas comevßaram por volta das 15h. Nove viaturas dos bombeiros foram enviadas ao local. Ainda nv£o hv° informavßvµes de feridos. O museu ficou no casarv£o atv© 2023, quando foi finalizado o convv™nio entre o estado de SP e a Fundavßv£o Padre Anchieta - responsv°vel pelo local. FOTO Alex Silva/Estadao Byline: Foto: Alex Silva/Estadao

O incêndio

PUBLICIDADE Além do futuro incerto, o antigo prédio do Museu da Casa Brasileira, localizado na Avenida Faria Lima, sofreu um incêndio no início de outubro, agravando a situação. Nove equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para controlar o fogo. Um trabalhador do casarão ficou ferido e foi levado ao Pronto-Socorro do Campo Limpo com uma contusão na perna.

Helena Andrade, uma comerciante da região, descreveu o episódio como assustador. “Foi um ‘fogaréu’ enorme, uma fumaça preta cobriu toda a Avenida Faria Lima”, disse. Segundo ela, a resposta dos bombeiros foi rápida, evitando danos maiores.

O restaurante Capim Santo, que opera nas dependências do casarão, não sofreu danos. A Fundação Padre Anchieta informou que a estrutura interna e a fachada do Solar Fábio Prado não foram comprometidas pelo incêndio, que se concentrou em uma área externa da exposição “Castelo Rá-Tim-Bum 30 anos”, cuja inauguração precisou ser adiada. A causa do incêndio ainda será investigada pela perícia, e o caso foi registrado no 14º Distrito Policial, em Pinheiros.