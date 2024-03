Richard Serra, o escultor de obras de grandes dimensões, morre aos 85 anos

O escultor americano Richard Serra morreu nesta terça-feira, 26, em sua casa em Nova York, nos Estados Unidos, aos 85 anos. De acordo com o jornal New York Times, a causa da morte do artista foi uma pneumonia.

O escultor norte-americano Richard Serra: Foto: Marcos Arcoverde/Estadão

PUBLICIDADE Nascido em São Francisco, na Califórnia, Serra ficou conhecido por suas esculturas de grandes dimensões e geometria fluída e circular. Feitas de aço, elas estabeleciam um integração peculiar com os espaços nas quais eram instaladas. Além de alterar e se integrar com arquitetura do ambiente - o que, por muitas vezes, causaram protestos -, as obras de Serra exigiam que seus visitantes as percorressem em toda sua extensão para que fossem contempladas e entendidas por completo.

São características das obras de Serra imensos corredores inclinados, elipses e espirais de aço. Por tudo isso, ele foi identificado com um dos maiores artistas de seu tempo, apesar de não ser unânime entre os críticos.

Uma de suas obras mais polêmicas foi a escultura Tilted Arc, um muro circular de aço com mais de três metros de altura, instalada em 1981 no Federal Plaza, em Nova York. Oito anos após a sua inauguração, a obra foi retirada depois de um abaixo assinado que reuniu 1.300 assinaturas e inspirou uma ordem judicial para que ela fosse removida.

Em fevereiro de 2019, o Instituto Moreira Salles, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo, inaugurou a obra Echo, que foi instalada no jardim externo do centro cultural, atrás do restaurante Balaio. Composta por duas placas de aço de 18,6m de altura, cada uma pesando 70,5 toneladas, a escultura foi produzida por Serra em 2016 e, pelo complexidade de seu transporte, demorou três anos para chegar à cidade. Echo foi a primeira obra do artista aberta permanentemente à visitação pública na América Latina.