Vai à SP-Arte? Tudo o que você precisa saber para organizar sua visita

A 21ª edição da SP-Arte 2025, a maior feira de arte moderna e contemporânea da América Latina, segue até domingo, 6, no Pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera. São mais de 200 expositores nacionais e internacionais, entre galerias de arte, estúdios de design, instituições culturais, espaços independentes e editoras.

Entre as galerias que estarão presentes estão Luisa Strina, Almeida & Dale, Vermelho, Mendes Wood DM, Luis Maluf, Leme, Paulo Darzé (de Salvador), Marco Zero (Recife) e Cerrado (Goiânia). Entre as internacionais é possível encontrar, entre outras Andrea Brunson (Chile), Casa Zirio (Colômbia), Cecilia Brunson (Reino Unido) e Emmanuelle G. Contemporary (Estados Unidos), Baró (Espanha), Continua (França), Piero Atchugarry (Estados Unidos), RGR (México), Sur (Uruguai), e Zielinsky (Espanha).

O prédio da Bienal de São Paulo, no Parque do Ibirapuera. recebe a SP-Arte Foto: Tiago Queiroz/Estadão

No sábado, 5, o Palco SP-Arte, espaço no terceiro andar do Pavilhão reservado para conversas sobre arte, mercado e colecionismo receberá três bate-papos: às 15h - De geração em geração: gestão de acervos familiares com Alice Granato e João Vergara; às 16h - Da arte ao design com Francesco Maccapani Missoni; e às 17h Notas de um parque de diversões com Raphael Fonseca e Ryan Inouye (em inglês). No domingo, não haverá programação nesse espaço.

Mais de 200 expositores, nacionais e internacionais, participam da feira neste ano Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Preparamos um guia para que você possa programa sua visita à SP-Arte:

Onde:

Pavilhão da Bienal

Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3 - Parque Ibirapuera

Horários:

Sábado, 5/4 - 11h/20h

Domingo, 6/4 - 11h/19h

Ingressos:

PUBLICIDADE R$ 100 (inteira) + R$ 15 (taxa de conveniência, pelo site)

Ainda há ingressos disponíveis para sábado e domingo. A recomendação da organização é a de que os ingressos sejam adquiridos pelo site oficial da SP-Arte, pois eles podem se esgotar durante o dia e o visitante perder a viagem se deixar para comprar na bilheteria do evento. A venda na porta, porém, não cobra taxa de conveniência.

Estacionamento:

Quem for à SP-Arte pode estacionar dentro do Parque Ibirapuera. Trata-se de um serviço privado, administrado pela concessionária do parque, a Urbia. As vagas são limitadas e sempre disputadas também com os frequentadores do Ibirapuera.

Sábado e domingos a tarifa é única, R$ 23

Horário de Funcionamento

Estacionamento Portão 3: 5h/0h

Estacionamento Portão 7: 5h/20h

Onde comer:

O passeio pela SP-Arte pode ser completo, inclusive com alimentação. Como de costume, restaurantes e espaços para lanches estão espalhados pelos três andares da mostra.

As opções deste ano trazem os parceiros tradicionais Kitchin, Le Pain Quotidien, Orfeu, Blue Moon, Chandon e Terrazas de Los Andes e as novidades Cha Cha by Charlô e Boleta Rotisseria.