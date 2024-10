Ator de ‘Succession’ estará em cinebiografia de Bruce Springsteen

Fãs de Succession poderão ver um de seus protagonistas em outro projeto que deverá ser tão incrível quanto. Jeremy Strong, o inesquecível Kendall Joy, confirmou que estará na cinebiografia do astro Bruce Springsteen, Deliver Me From Nowhere.

Jeremy Strong estará na cinebiografia de Bruce Springsteen Foto: @succession via Instagram e @redemartin via Instagram

O ator confirmou sua participação em uma entrevista à revista britânica NME. Durante a conversa, Strong mencionou que o álbum Nebraska, lançado em 1982, será o tema central do longa. Ao ser questionado sobre sua escalação, afirmou: “Sim, estarei”.

A produção será baseada no livro homônimo escrito por Warren Zanes. Springsteen e seu gerente, Jon Landau, também participarão da produção, que contará com Jeremy Allen White no papel do ícone da música. O projeto foi adquirido este ano, em abril, pela 20th Century Studios.

Nebraska é uma coleção obscura e despojada de músicas que marcou uma nova direção artística na carreira de Bruce Springsteen. O longa ainda não tem data de estreia.