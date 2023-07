‘Barbie’: Margot Robbie e Ryan Gosling ganham versões em funko inspiradas no filme; veja resultado

O lançamento de Barbie está cada vez mais próximo e, para comemorar, a Funko anunciou o lançamento dos famosos bonecos “cabeçudos” inspirados nas versões da boneca no filme. Ao todo, serão quatro funkos de personagens interpretados por Margot Robbie, Ryan Gosling e Issa Rae.

Os bonecos já estão disponíveis para pré-venda nos Estados Unidos através do site da Amazon. Eles também serão vendidos no site oficial da Funko. Conforme informações da Amazon, a previsão é de que os funkos de Barbie sejam lançados no dia 19 de agosto.

O preço sugerido em ambos os sites é o mesmo: US$ 12 – cerca de R$ 57 conforme a cotação atual. Ainda não há informações sobre a data de lançamento no Brasil e nem dos valores dos bonecos no País.

A empresa se inspirou em figurinos que fizeram sucesso antes mesmo da estreia do live-action, um dos mais aguardados do ano. A protagonista, interpretada por Margot, será vendida em duas versões: uma com a roupa de cowgirl e outra com um macacão branco de festa.

O Ken, vivido por Gosling, será vendido com as roupas de cowboy. Já a Barbie Presidente, personagem de Issa, terá um vestido rosa e uma faixa com a palavra “president” – “presidente”, em português.

Dirigido por Greta Gerwig, Barbie será lançado no dia 20 de julho. Veja, abaixo, o resultado dos funkos inspirados no filme.





Continua após a publicidade

Barbie disco

Funko inspirado na Barbie disco. Foto: Funko/Divulgação

Barbie cowgirl

Funko inspirado na Barbie cowgirl. Foto: Funko/Divulgação

Barbie presidente

Funko inspirado na Barbie presidente. Foto: Funko/Divulgação

Ken cowboy

Continua após a publicidade

Funko inspirado no Ken cowboy. Foto: Funko/Divulgação





*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais