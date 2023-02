Benicio del Toro será homenageado nos Prêmios Platino

O ator, diretor e produtor porto-riquenho Benicio del Toro vai receber o Prêmio de Honra na 10ª edição dos Prêmios Platino do Cinema Ibero-Americano, que será realizado no dia 22 de abril no Palácio Ifema, em Madri, com transmissão ao vivo do Canal Brasil.





Leia também Cinemateca abre mostra gratuita com western nordestino, como ‘Bacurau’ e ‘O Cangaceiro’

O ator porto-riquenho Benicio del Toro Foto: Danny Moloshok/ Reuters





Del Toro ganhou o Oscar e o Bafta de ator coadjuvante e o Urso de Prata de atuação masculina em Berlim por Traffic (2000), de Steven Soderbergh, e levou o prêmio de melhor ator em Cannes por Che (2008), também dirigido por Soderbergh, pelo qual recebeu ainda o Goya, o Oscar espanhol. Ele também concorreu ao Emmy pela minissérie Escape at Dannemora (2018).

Os Prêmios Platino homenageiam o audiovisual de fala espanhola e portuguesa.