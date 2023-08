‘Besouro Azul’ tem pior estreia da DC no ano, mas ultrapassa ‘Barbie’ em bilheterias nos EUA

O longa Besouro Azul, da DC, decepcionou no final de semana de estreia. O filme, que arrecadou apenas US$ 25 milhões – cerca de R$ 123 milhões, conforme a cotação atual – nos Estados Unidos e US$ 43 milhões – ou R$ 214,5 milhões – mundialmente, teve a pior estreia do ano da companhia.

A informação foi revelada pela Variety. Apesar do resultado, foi o suficiente para que a produção estrelada por Xolo Maridueña e Bruna Marquezine destronasse Barbie, longa com maior arrecadação por quatro semanas consecutivas.

'Besouro Azul' teve uma das piores estreias da DC, mas ultrapassou 'Barbie' em final de semana de estreia nos EUA. Foto: Warner Bros. Pictures via AP

À revista, a Warner Bros disse que considera que a baixa bilheteria foi uma das consequências da tempestade tropical Hilary, principalmente no sul da Califórnia. A produção de Besouro Azul custou mais de US$ 100 milhões.

O longa é o terceiro filme da DC a decepcionar nas bilheterias este ano, conforme a Variety. Shazam! Fúria dos Deuses e The Flash arrecadaram apenas US$ 30,1 milhões e US$ 55 milhões na estreia, respectivamente.

Oppenheimer, filme estrelado por Cillian Murphy e dirigido por Christopher Nolan, ficou em terceiro lugar nas bilheterias norte-americanas. O longa já ultrapassou Interestelar e se tornou o quarto filme com maior bilheteria do diretor.