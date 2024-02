O problema é quando Marcus Green faz cenas mais voltadas apenas para a imagem, principalmente nos shows de Bob. Chega a ficar engraçado de ver – não sentimos ali a vibração desse personagem histórico da música, muito por conta dessa direção sem vida.

“O impacto da música [de Bob Marley] foi algo muito único. É indescritível. As pessoas se conectam com a música dela em uma vibração tão diferente que nem precisam entender a letra. É além do explicável”, afirma o protagonista. E é esse o maior triunfo e a maior queda de Bob Marley: One Love: são muitas histórias para contar, muita complexidade em um só personagem e muitas emoções para abraçar. Há beleza aqui. Mas muito disso se perde na falta de foco e no desespero em dar conta de um personagem que já faz parte da História.