Brooke Shields conta como decidiu revelar agressão sexual em novo documentário

AP - Brooke Shields é conhecida como bonita, inteligente e famosa desde bebê, mas um novo documentário revela por que levou décadas para ela se sentir confiante em seu talento.

Com uma deslumbrante variedade de fotos e filmagens de arquivo e entrevistas detalhadas com Shields, Pretty Baby: Brooke Shields é um exame em primeira mão de seu sucesso como modelo, atriz, autora e agora empreendedora de estilo de vida, apesar de ser sexualizada e objetificada em uma idade jovem e administrando sua mãe alcoólatra - a “momager” original, Teri Shields.

Como outros documentários recentes sobre Britney Spears e Pamela Anderson, Pretty Baby inclui uma enxurrada de clipes de mídia dignos de nota, onde a maioria dos homens mais velhos a reduz a um rostinho bonito e tem pouco interesse em suas respostas às suas perguntas. O filme, que será lançado em duas partes nos Estados Unidos nesta segunda-feira, 3, relembra como as mulheres eram tratadas nas décadas de 1980 e 1990 - incluindo Shields revelando que ela foi vítima de uma agressão sexual por um executivo de Hollywood depois de se formar na faculdade.





A atriz Brooke Shields lança o documentário 'Pretty Baby: Brooke Shields' Foto: Andy Kropa/Invision/AP





“Eu não sabia quando ou se iria trazer isso à tona”, disse Shields sobre o ocorrido em um quarto de hotel há décadas. “Levei muitos anos de terapia para conseguir falar sobre isso”, continuou ela. “Definitivamente, trabalhei muito nisso e aprendi a processá-lo. Cheguei a um lugar, e chegamos a um momento em nossa sociedade em que podemos falar sobre esse tipo de assunto mais abertamente. Eu não tinha ideia de que iria dizer isso”, acrescentou Shields.

O documentário segue a vida da atriz desde sua infância trabalhando nos sets de filmagem dos filmes Pretty Baby e A Lagoa Azul. Shields também estrelou várias campanhas de jeans na década de 1980 até a idade adulta.

Shields falou recentemente com a Associated Press sobre o que ela aprendeu com o projeto, como ela superou a vergonha de suas escolhas pessoais e ganhou confiança, e como ela vê seu futuro.

Na série, você diz “Estou assumindo minha identidade totalmente”. O que quis dizer?

Eu me apequenei por tanto tempo, seja para ser identificável ou para não ser ameaçadora ou humilhada, sabe? Não seja um esnobe. Não seja arrogante. Tenha pessoas ao seu lado. Seja gentil com todos. Foi assim que cresci e fui recompensada por isso. Estou dizendo que não há problema em me dar um tapinha no ombro. Não há problema em dizer que realmente tenho talento porque não estaria aqui se não tivesse. Não é só porque sou inteligente ou só porque tenho uma certa aparência. Eu mantive uma carreira e continuei me desafiando, e acho que nunca me senti confiante o suficiente para dizer isso em voz alta. Eu sempre quis apenas a aprovação de outras pessoas sobre o meu talento, nunca pensando que poderia dar isso a mim mesma.





O diretor francês Louis Malle (centro) com Brooke Shields, Keith Carradine, Susan Sarandon e Antonio Fargas, na exibição de 'Pretty Baby', em Cannes 1978 Foto: AP / AP





O documentário mostra a imprensa te avaliando durante anos. Como você se sentiu promovendo a série?

O que notei quando era uma garotinha era que ninguém realmente queria minhas respostas. Eles queriam que sua narrativa fosse a frase de efeito que eu dei a eles. E sendo sempre muito teimosa, eu, à minha maneira, recusei-me a dar. Agora, não sinto que estou na defensiva porque aprendi que não estou à mercê de ninguém. Olhando para trás, posso ver que era isso que eu estava fazendo, e não preciso mais fazer isso, o que é muito fortalecedor, mas, você sabe, levou 40 e poucos anos (risos).

Qual foi a parte mais difícil de revelar no documentário?

Eu estava preocupada com a causa do #MeToo só porque não queria que fosse reduzido a apenas uma manchete. E, no entanto, eu sabia que, se não o fizesse, me sentiria uma hipócrita ou nada autêntica. Não fui capaz de falar sobre isso até agora, e então parecia que você meio que devia isso a si mesmo. E eu só esperava que, em duas horas e quantos minutos, uma breve história - quero dizer, eu sabia que seria uma isca de cliques - mas estava preocupada em ser reduzida novamente pela imprensa.

Parece que a compartimentalização foi uma técnica de sobrevivência para você?

Acho que isso acontece com a filha de uma alcoólatra. Sabe, você realmente aprende a compartimentalizar. Você ama uma pessoa que está muito quebrada e tem uma doença que parece não conseguir controlar. Mas você não pode permitir que o amor dela não seja real. Então você aprende, quando as coisas pareciam... fora de controle... Eu focava na organização, esse era o meu centro, era a minha meditação.









Você abriu recentemente uma empresa destinada a celebrar a vida das mulheres depois dos 40. Por que isso é importante para você?

Decidi desde cedo que, se fosse falar sobre qualquer coisa, seria sobre algo em que acredito que poderia ajudar outras pessoas. Ao longo dos anos, pensei, como posso não me sentir sozinha? Posso compartilhar minha história e tenho certeza que há mais alguém que pode se identificar com ela. Antes da covid, eu era saudável, malhava muito e me sentia bem. Meus filhos estão bem. Gosto da minha vida. Estou orgulhosa disso.

A ironia era que sempre que eu olhava para fora de mim, não havia nada se dirigindo a mim. Você sabe, os agentes dizem: ‘Bem, você tem uma certa idade...’ Eu não estou morta e não tenho um pé na cova, vamos! Fiquei chocada. Você tem que reconhecer como é difícil chegar a esta idade, especialmente com sua inteligência.

Quais são seus sonhos agora?

Estar em outro programa de televisão. Eu realmente quero encontrar o certo porque Suddenly Susan para mim foi uma revelação, foi o momento mais feliz para mim. E eu quero sentir tudo isso de novo porque era um lugar muito saudável e puro para mim. Realmente adorei.