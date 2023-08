A aguardada estreia internacional de Bruna Marquezine acontece, finalmente, nesta quinta-feira, 17. A atriz tem papel de destaque em Besouro Azul, longa da DC estrelado por Xolo Maridueña, como Jenny, o interesse romântico do herói da história.

O longa e a atuação da brasileira, porém, não foram unanimidades entre os principais veículos de cinema do mundo. Com base no Metacritic, site que reúne as principais críticas em jornais estrangeiros, o Estadão fez um levantamento sobre o que está sendo dito sobre a estreia de Bruna.

Cena de Bruna Marquezine em 'Besouro Azul' Foto: Warner Bros. Pictures/Divulgação

Das 33 publicações listadas no site até a manhã desta quinta-feira, 17, apenas quatro citam diretamente a atuação da brasileira – destas, três fazem comentários negativos e um, positivo.

O filme Besouro Azul, no geral, teve uma avaliação mediana da crítica estrangeira. O Metacritic atribui uma nota de 0 a 100 baseado no texto de cada crítica, e depois faz uma média geral. A nota média do longa da DC, até agora, é de 60.

Veja, abaixo, o que os críticos estrangeiros estão dizendo sobre a estreia internacional de Bruna Marquezine em Besouro Azul.

New York Times ironiza química de casal protagonista

O The New York Times, em uma crítica pouco favorável ao filme, ironizou a química entre a personagem vivida pelo atriz, Jenny, e o herói de Xolo. Sobre o ator, o jornal escreveu que falta “carisma e humor” a serem transmitidos pelo artista ao personagem, chegando a dizer que Xolo possui “uma cara de bebê” e “olhos de cachorrinho”.

“Ele e Marquezine – elegante em terninhos casuais – têm a química romântica de um picles com um pote de maionese”, escreveu a publicação, comparando a química do casal protagonista à de duas coisas inanimadas e banais, que não transmitem emoção.

IndieWire diz que Bruna teve ‘pouco a fazer’

O IndieWire avaliou o filme com uma nota “C”. No texto, o site diz que Bruna “teve pouco a fazer em seu primeiro papel em Hollywood”. Outras publicações também citaram o mesmo fato, reclamando da falta de profundidade dos personagens - nestes casos, apontando falhas mais no roteiro do que nas atuações.

“[Bruna Marquezine] teve pouco a fazer no seu primeiro papel em Hollywood além de dar uma de durona e parecer adulta e sofisticada demais para se apaixonar por um moleque como Jaime [papel de Xolo].”

Site de Roger Ebert criticou ‘exagero’ em atuação da artista

O site fundado pelo renomado crítico Roger Ebert, que morreu em 2013, deu três estrelas em cinco ao filme. A atuação de Bruna, porém, não comoveu a crítica, que também citou a falta de química entre Jenny e Jaime.

A diferença, em relação ao The New York Times, é que a publicação atrelou esse fato a um “exagero” na atuação da artista. “Jenny e Jaime não têm a menor química, em parte porque Marquezine não consegue não exagerar, levando cada expressão facial ao limite.”

The Hollywood Reporter discorda e diz que casal tem ‘química adorável’

A The Hollywood Reporter elogiou o longa, em geral. A crítica celebrou o elenco, dizendo que os atores são “cativantes” com “contribuições valiosas”. O destaque foi para Belissa Escobado, que interpreta a irmã do personagem de Xolo, e para Bruna.

A revista foi na contramão das outras publicações ao ser a única entre as 33 compiladas até agora no Metacritic a elogiar diretamente Bruna, com uma avaliação positiva da química entre o casal protagonista.

“Todo o elenco de apoio é muito cativante, com contribuições valiosas, especialmente de Escobado como a esperta Milagro e Marquezine como Jenny – cuja vontade de viver perto de uma família amorosa a atrai para o clã Reyes e impulsiona seu romance com Jaime. Juntos, eles têm uma química adorável”, escreveu.