Família que morava na casa de ‘Ainda estou aqui’ posta vídeo; veja

A arquiteta e ilustradora Ornella Savini surpreendeu seus seguidores ao publicar nas suas redes sociais um vídeo da sua família. Isso porque a colagem de pequenos filmes revela uma casa que ficou familiar aos milhares de brasileiros que foram assistir ao filme Ainda estou aqui, candidato brasileiro ao Oscar.

Fachada da casa que serviu de set para o filme "Ainda estou aqui" e onde morou a família Savini Foto: @ornellasavini via Instagram

Ornella e sua família moraram no imóvel usado como set de filmagens para o longa de Walter Salles entre setembro de 2019 e janeiro de 2022.

“Se você chorou muito vendo esse filme, imagina pra gente que morou na casa antes da gravação”, diz o post de Ornella.

Fernanda Torres, que protagoniza o filme, reagiu à publicação de Ornella que tem mais de 760 mil visualizações. O filme conta a história de Eunice Paiva (Fernanda Torres), que foi casada com o empresário e ex-deputado Rubens Paiva sequestrado e morto pelo regime militar que governou o Brasil entre os anos 1964 e 1985.

A casa original onde a família Paiva morava ficava no Leblon e não existe mais. A produção encontrou, então, uma casa semelhante na Urca, bairro da Zona Sul do Rio.

Para o filme, o imóvel passou por algumas reformas. As paredes foram envelhecidas com uma tinta especial e o portão elétrico foi substituído por um mais condizente com a época dos acontecimentos retratados no filme.

A equipe de produção do filme fez ainda adaptações no muro e na varanda da casa onde Ornella morou com a sua família.

Uma outra coincidência curiosa marca essa história. É que, no ensino médio, Ornella foi colega de escola da atriz Luiza Kosovski, que interpreta Eliana Paiva, filha de Eunice e Rubens, ainda jovem.