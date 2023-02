Festival de Berlim 2023 começa entre glamour e olhar voltado para Ucrânia e Irã

AFP - O Festival de Cinema de Berlim começa nesta quinta-feira, 16, com um discurso por vídeo do presidente Volodmir Zelenski, que abre uma edição dominada pelos dramas da Ucrânia e Irã.

Durante os próximos 10 dias de estreias e debates, o 73.º Festival de Berlim exibirá 18 filmes e documentários focados nos dois países, além da competição oficial com 19 produções candidatas ao Urso de Ouro. She Came to Me, comédia romântica com Anne Hathaway e Tahar Rahim, é o filme de abertura.

Leia também Festival de Berlim dá espaço a cineastas ucranianos e iranianos; Spielberg é homenageado

Zelenski vai discursar após uma apresentação do astro americano Sean Penn, que o entrevistou para seu filme Superpower. A obra será exibida na sexta-feira.





Anne Hathaway protagoniza o filme She Came To Me, que abre o Festival de Berlim 2023 Foto: Stefanie Loos / AFP





“Nossa solidariedade e simpatia estão com as vítimas (...) os milhões que abandonaram a Ucrânia e os artistas que ficaram para proteger o país e continuam filmando a guerra”, afirmaram os codiretores do festival, Mariëtte Rissenbeek e Carlo Chatrian.

Brilho e glamour

O evento também terá glamour, com uma homenagem ao diretor americano Steven Spielberg, que receberá um Urso honorário. Com isso, a capital alemã recupera o brilho de receber o primeiro grande evento cinematográfico do ano na Europa.

O glamour também está presente no júri do evento. Liderado pela atriz norte-americana Kristen Stewart de 37 anos, ela é a mais jovem presidente da história da mostra competitiva.

Ao lado de Stewart também estarão presentes a atriz franco-iraniana Golshifteh Farahani e a diretora espanhola Carla Simón, que no ano passado ganhou o Urso de Ouro com Alcarràs.





Marisa Tomei está no elenco de She Came To Me, filme de abertura da Berlinale 2023 Foto: Stefanie Loos / AFP





Entre os filmes que concorrem ao Urso de Ouro deste ano, destacam-se o espanhol 20.000 Espécies de Abelhas, de Estibaliz Urresola, e o mexicano Tótem, de Lila Avilés.

Após o discurso de Zelenski, o festival continuar com a comédia romântica americana She Came to Me, dirigido por Rebecca Miller.

Uma jornada particular

Também conhecido como Berlinale, o festival é famoso por ser ponto de encontro de um cinema comprometido e realista, além das estrelas que marcam presença.

“A guerra na Ucrânia e o movimento de protesto no Irã são duas áreas de conflito que representam questões mais amplas, a democracia e a liberdade de expressão”, explicou Mariëtte Rissenbeek.

Assim como outros festivais internacionais, a Berlinale testemunhou com indignação a prisão de cineastas iranianos nos últimos meses, alguns deles diretamente relacionados ao evento.





Os jurados do Festival de Berlim 2023: Radu Jude, Valeska Grisebach, Carla Simon, Kristen Stewart, Golshifteh Farahani, Johnnie To e Francine Maisler Foto: Joel C Ryan/Invision/AP





O diretor Mohammad Rasoulof, que ganhou um Urso de Ouro por Não Há Mal Algum em 2020, foi preso em julho do ano passado e aguarda sentença.

Outro diretor premiado em Berlim, Jafar Panahi (Taxi Teerã, 2015), também foi detido por um curto período na capital iraniana mas foi posteriormente solto.

O Festival de Berlim dedicará a agenda de sábado para o Irã e a Ucrânia, com um tapete vermelho especial, várias programações e uma coletiva de imprensa.

Sean Penn viajou para a Ucrânia há um ano para fazer um documentário sobre a ameaça russa. Ele se deparou com o início da guerra, em 24 de fevereiro, e começou a filmar Superpower.

Quanto ao Irã, o longa-metragem Mon Pire Ennemi ganha destaque. A obra rodada na França por Mehran Tamadon, conta a história de um cineasta exilado que imagina um interrogatório nas mãos de agentes do regime iraniano.

Cinema de todo o mundo

A Berlinale também dará espaço para outros países, como o caso de Manodrome, com os atores Jesse Eisenberg (A Rede Social) e Adrien Brody (O Pianista), que aborda os “desejos inconfessáveis” de um motorista musculoso.









Já Mal Viver, do português João Canijo, conta a história de uma família de mulheres que administram um hotel.

Canijo é um caso inusitado, já que concorre em outra categoria do festival com Viver Mal, que é o “inverso” cinematográfico do seu filme na competição do Urso de Ouro.

A competição de Berlim também apresenta Suzume, uma animação japonesa dirigida por Makoto Shinkai.

O Festival de Cinema de Berlim também marcará a estreia de filmes que não participam da mostra competitiva, como Golda, biografia da primeira-ministra israelense Golda Meir, interpretada pela britânica Helen Mirren, e Séneca, comédia sobre o filósofo de origem espanhola durante o Império Romano, com John Malkovich.