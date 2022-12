Filme ‘Os Três Mosqueteiros: D’Artagnan’ ganha cartaz e trailer; confira

Os Três Mosqueteiros: D’Artagnan é mais nova versão cinematográfica da obra clássica de Alexandre Dumas, que chegará aos cinemas em abril de 2023. Dirigido por Martin Bourboulon, filme teve cartaz e trailer divulgados nesta segunda-feira, 12.





Leia também Globo de Ouro 2023: ‘Os Banshees de Inisherin’ lidera com oito indicações; veja lista completa

'Os Três Mosqueteiros: D’Artagnan', dirigido por Martin Bourboulon





A história da obra de Dumas mostra como o jovem D’Artagnan, vivido por François Civil, não mede esforços para integrar a destemida guarda real. Vincent Cassel, Pio Marmaï e Romain Duris interpretam os três mosqueteiros, Eva Green é Milady. Personagem feminina, aliás, será tema da sequência, Os Três Mosqueteiros: Milady, que tem previsão de chegar em dezembro do ano que vem.









No material oficial de divulgação, a trama de Três Mosqueteiros mostra o jovem D’Artagnan deixado para morrer depois de tentar salvar uma jovem de ser sequestrada. Ao chegar a Paris, ele tenta por todos os meios encontrar seus agressores. Ele não sabe que sua busca o levará ao centro de uma guerra real onde o futuro da França está em jogo.









Aliado a Athos, Porthos e Aramis, três mosqueteiros do Rei com uma temeridade perigosa, D’Artagnan enfrenta as maquinações sombrias do Cardeal de Richelieu. Mas é quando se apaixona perdidamente por Constance Bonacieux, a confidente da Rainha, que d’Artagnan se coloca verdadeiramente em perigo. Pois é essa paixão que o leva ao rastro daquela que se torna sua inimiga mortal: Milady de Winter.