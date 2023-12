Fã arremessa objeto no rosto de Florence Pugh na CCXP; veja vídeo

Florence Pugh, atriz do elenco do filme Duna: Parte 2, teve um objeto arremessado por um fã em sua direção durante a CCXP neste domingo, 3. Ela estava no Palco Omelete ao lado de outros artistas do filme, e o momento foi capturado em vídeo.

Nas imagens, não é possível definir com certeza qual o objeto, mas tratava-se de algo relativamente pequeno, e que atingiu a região próxima ao seu olho direito.

Em vídeo de outro momento que circula nas redes sociais, é possível constatar que um possível acidente era uma preocupação da organização diante dos fãs eufóricos. “Todo mundo sentado, se não a gente não consegue continuar! Vamos lá! Galera, todo mundo sentado, parem de jogar coisas, pelo amor de Deus!”, diz uma apresentadora. Assista ao vídeo abaixo: