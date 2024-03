O Holocausto, um dos capítulos mais sombrios da história humana, continua a reverberar nas consciências e nas políticas globais, décadas após o fim da Segunda Guerra Mundial. Entre 1933 e 1945, sob o regime de Adolf Hitler, a Alemanha Nazista orquestrou o extermínio sistemático de 6 milhões de judeus, além de milhões de outros considerados “inferiores” ou “inimigos do Estado”, como prisioneiros políticos, pessoas com deficiência, ciganos, homossexuais, e testemunhas de Jeová. Utilizando-se de campos de concentração e extermínio, este genocídio, conhecido como Holocausto, foi marcado por uma brutalidade sem precedentes, visando a “Solução Final” para a questão judaica.

Recentemente, uma declaração do presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, reacendeu o debate sobre a memória e as lições do Holocausto. Ao comparar as ações de Israel em Gaza com o extermínio perpetrado por Hitler, Lula provocou uma onda de repúdio internacional. O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, classificou a comparação como uma “linha vermelha” cruzada, acusando o presidente brasileiro de banalizar o Holocausto e ofender tanto o povo judeu quanto o direito de Israel de se defender.

PUBLICIDADE Essa controvérsia sublinha a importância de recordar e entender o Holocausto não apenas como um evento histórico, mas como um alerta perene contra o ódio, a intolerância e o genocídio. Nesse contexto, o cinema emerge como uma ferramenta poderosa para educar e sensibilizar as gerações presentes e futuras sobre as atrocidades do Holocausto e a necessidade imperativa de preservar a memória das suas vítimas. “O cinema quebra as versões ocultas que podem interferir na imagem de uma nação. Ele possibilita trazer para o público uma maior documentação, que é de conhecimento apenas de um historiador. Enquanto veículo de informação e esclarecimento, o cinema tem um papel educativo e pedagógico”, afirma Maria Luiza Tucci, pesquisadora da Universidade de São Paulo (USP).

Nesta quinta-feira, 14, chegou aos cinemas o longa Uma Vida, com o ator Anthony Hopkins, que conta a história pouco conhecida de um corretor de bolsa que conseguiu resgatar quase 700 crianças de Praga, às vésperas da ocupação nazista. O britânico Nicholas Winton (1909-2015) agiu rápido: logo nas primeiras ofensivas de Hitler, ele partiu para a cidade e usou seus contatos para enviar as crianças para Londres e, desse modo, evitar que elas fossem mortas.

Para aqueles interessados em aprofundar ainda mais seu conhecimento sobre o Holocausto, especialistas em história e estudos judaicos oferecem uma seleção de filmes que proporcionam uma compreensão mais profunda das experiências vividas durante este período sombrio.

Cena de 'A Lista de Schindler'. Foto: Universal Pictures

Essas sugestões vêm de renomados acadêmicos brasileiros, Maria Luiza Tucci e Gabriel Steinberg Schvartzman, ambos vinculados à Universidade de São Paulo (USP). Maria Luiza, uma destacada historiadora, lidera o Laboratório de Estudos sobre Etnicidade, Racismo e Discriminação (LEER) e coordena o projeto Arqshoah, dedicado às vozes do Holocausto. Gabriel, por sua vez, é especialista em Língua Hebraica, Literatura e Cultura Judaicas, com um foco particular no Holocausto. Ambos trazem uma perspectiva acadêmica rigorosa e um profundo compromisso com a preservação da memória e o ensino da história do Holocausto.

Publicidade

Confira a seguir as sugestões dos especialistas - todas já estão disponíveis nas plataformas de streaming:

A Lista de Schindler

O empresário alemão Oskar Schindler inicialmente utilizou mão de obra judaica como meio econômico para alavancar seus negócios durante a guerra, graças à sua posição privilegiada no partido nazista, que facilitou a obtenção de autorizações para operar uma fábrica. O que começou como uma estratégia de aproveitamento de oportunidades econômicas, transformou-se em uma ação humanitária de grande escala. Schindler empregou sua fortuna e influência para salvar mais de mil judeus do extermínio nazista, convertendo-se em um exemplo emblemático de altruísmo e resistência ao genocídio.

Onde assistir: Netflix

Fuga de Sobibor

A obra retrata a fuga do campo de extermínio nazista de Sobibor, local de execução de aproximadamente 250 mil judeus. Apesar da tentativa de fuga, a maioria dos fugitivos foi recapturada, resultando em apenas cerca de 60 sobreviventes.

PUBLICIDADE Onde assistir: Looke O Filho de Saul

Durante a Segunda Guerra Mundial, um judeu é obrigado a trabalhar no campo de concentração de Auschwitz e tenta salvar o corpo de um jovem para que ele tenha um sepultamento justo feito por um rabino.

Publicidade

Onde assistir: Prime Video

O Pianista

Durante o início da Segunda Guerra Mundial, um pianista judeu polonês testemunha a transformação de Varsóvia. Szpilman é confinado ao Gueto de Varsóvia e posteriormente separado de sua família pela Operação Reinhard. Ele permanece escondido em diversos esconderijos nas ruínas de Varsóvia até a libertação dos prisioneiros dos campos de concentração.

Em 1941, Tuvia (Daniel Craig), Zus (Liev Schreiber) e Asael (Jamie Bell), irmãos que escapam da perseguição nazista, refugiam-se em uma floresta familiar desde a infância. Inicialmente focados em sobrevivência, a fama de suas ações corajosas atrai outros buscando liberdade. Tuvia lidera, enfrentando o ceticismo de Zus, preocupado que as decisões de Tuvia possam resultar em fatalidades.

Onde assistir: Apple TV +

Homens Comuns: Assassinos do Holocausto

Este documentário examina como e por que milhares de alemães comuns cometeram atrocidades em massa como membros de esquadrões policiais nazistas durante o Holocausto.

Publicidade

Onde: Netflix

O Guarda de Auschwitz

O filme segue os eventos do Holocausto através dos olhos de um soldado da SS, a organização paramilitar ligada ao Partido Nazista de Adolf Hitler. Quando o soldado começa a trabalhar no campo de concentração de Auschwitz-Birkenau e fica encarregado de construir uma nova câmara de gás, percebe que está sendo cúmplice de uma grande atrocidade.

Onde: Prime Video

Operação Final

Quinze anos se passaram desde a Segunda Guerra Mundial. Os principais líderes nazistas, como Adolf Hitler, evitaram a justiça através do suicídio, mas o arquiteto responsável pela ideia dos campos de concentração, Adolf Eichmann (Ben Kingsley), conseguiu escapar e vive escondido em alguma parte do mundo. Quando a equipe liderada pelo investigador judeu Peter Malkin (Oscar Isaac) descobre o paradeiro do homem na Argentina, eles são encarregados de sequestrar Eichmann e levá-lo vivo a Israel, onde será julgado por seus crimes. Mas fugir com um dos homens mais procurados do mundo não será uma tarefa fácil.

Onde: Netflix

O Protocolo de Auschwitz

Em O Protocolo de Auschwitz, acompanhamos a história de Freddy e Walter - dois jovens judeus eslovacos que foram deportados para Auschwitz em 1942. Em 10 de abril de 1944, após um planejamento meticuloso e com a ajuda e a resiliência de seus internos, eles conseguiram escapar, tentando cruzar a fronteira para assim encontrar a liberdade.

Onde: Prime Video

Publicidade

Um Pouco de Mim, Um Pouco de Nós

Um Pouco de Mim, Um Pouco de Nós é um documentário brasileiro dirigido por André Bushatsky que reúne as histórias de diversos sobreviventes do Holocausto nazista que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. A produção mostra como cada um dos sobreviventes conseguiu escapar e, aos poucos, começar uma nova vida aqui no Brasil. Além dos depoimentos das vítimas, o documentário também conta com a participação de especialistas e estudiosos - como Pedro Bial e Mário Sergio Cortella - para reforçar o poder e a importância de aprendermos com a História para evitar a repetição de erros e, neste caso, horrores imperdoáveis do passado.