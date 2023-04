A Sony Pictures divulgou um novo trailer da animação Homem-Aranha: Através do Aranhaverso, mostrando Miles Morales (Shameik Moore), o garoto que precisa assumir o manto de Homem-Aranha depois da morte do Peter Parker de seu universo, enfrentando Miguel O’Hara (Oscar Isaac)

Depois de alguns anos da estreia da primeira animação do Aranhaverso, Miles reencontra Gwen Stacy (Hailee Steinfeld), que o leva para uma realidade onde existem infinitas versões do Homem-Aranha. Eles são “liderados” por O’Hara, o Homem-Aranha 2099, que parece ter alguns problemas com a forma como Miles tem lidado com sua vida de super-herói.

O trailer começa com cenas dos filmes de Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield, e mostra uma referência, em diálogo, ao Homem-Aranha vivido por Holland nos filmes live-action da Marvel.

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso tem estreia marcada para 1º junho de 2023 no Brasil. Já um terceiro filme, intitulado Spider-Man: Beyond the Spider-Verse (Além do Aranhaverso, em tradução livre), estreará em 29 de março de 2024.