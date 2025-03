Opinião | ‘Na Sua Pele: A Série Marked Men’ não entende que é preciso fazer mais: Tudo é óbvio e batido

Já diz o ditado que não se mexe em time que está ganhando. E tudo bem. Mas até que ponto um time consegue chegar sem mexer em algumas peças? O cansaço atrapalha, não há mais ritmo, tudo é muito igual. Mesmo ganhando, é preciso surpreender. E é isso que Na Sua Pele: A Série Marked Men, estreia dos cinemas desta quinta, 6, não compreende.

PUBLICIDADE Adaptação de uma série de livros de sucesso do WattPad, plataforma de autopublicação famosa entre fãs de fanfics, o filme conta uma história como já vimos aos montes: um rapaz problemático e mulherengo (Chase Stokes), que vive como tatuador, se vê envolvido com uma amiga de infância (Sydney Taylor) que gosta dele de verdade. Não quer só uma noite. Neste ponto, o longa-metragem arranja seu eixo central da narrativa e, como uma dinâmica já vista em After ou até mesmo em 50 Tons de Cinza , mostra o casal tentando dar certo.

Tudo é óbvio, tudo é batido. Tudo que o mulherengo Rule Archer faz, Christian Grey já fez antes. Sempre que a jovem Shaw Landon é iludida, é difícil não pensar que Anastasia Steele já sofreu para que ela não precisasse passar por isso. Há uma obviedade desconcertante no ar, fazendo com que tudo seja um eterno déjà vu de histórias contadas.

Uma história simples

O fato, enfim, é que Na Sua Pele: A Série Marked Men é um filme interessado apenas em falar para convertidos. Não quer grandes ideias, grandes histórias e sequer uma bilheteria astronômica. O diretor Nick Cassavetes (Diário de uma Paixão, Uma Prova de Amor), em um fim de carreira estranho, adapta toda essa história para que seja simples, barata, direta.

Os cenários são todos planos, sem inventividade alguma – isso quando o diretor de fotografia Kenji Katori não exagera no desfoque para que o público sequer veja o que há no fundo. São poucos personagens (não chega sequer a uma dúzia) e tudo resolvido de maneiras simples. A casa de Rule? Quase um quartinho de depósito no trabalho.

É, afinal, uma maneira de fazer dinheiro fácil com o filme. Sem se interessar em encontrar algo bom a ser contado aqui, Cassavetes diminui gastos e espera que, pelo menos, os fãs da história original paguem os ingressos para fazer com que haja algum lucro na produção.

Isso, claro, sem falar de todas as breguices embutidas em uma história do gênero, indo desde a existência de uma espécie de gangue de tatuadores – que é apresentada nome a nome bem no início do filme do jeito mais didático possível – até uma femme fatale que vai até o estúdio de tatuagem de Rule, do nada, para seduzi-lo. Coerência? Pra que serve?

Há ainda a infantilização da mulher que surge em filmes assim, sempre com uma aparência de uma adolescente de 15 anos, mesmo com Sydney Taylor já na casa dos 20 anos. O moralismo também chega com força aqui, vislumbrando um mundo positivo em que apenas a monogamia funciona - não há discussões aprofundadas sobre sexualidade entre personagens, que veem um mundo em preto e branco.