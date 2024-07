Nicolas Cage afirma que vai se aposentar em breve: ‘Devo fazer mais três ou quatro filmes’

Além dessa percepção sobre a carreira, Cage tem outro motivo para parar tão cedo. Ele explicou: “Meu pai morreu aos 75 anos. Sendo assim, começo a pensar no tempo que ainda tenho nesse mundo. Se tenho mais 15 anos por aqui, o que quero fazer com estes 15 anos? Tendo meu pai como modelo (do tempo que ainda lhe restaria), acredito que quero passar mais tempo com a minha família”.

Recentemente, Cage de demonstrou preocupação com o uso da inteligência artificial no cinema.