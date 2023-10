Participar do mundo mágico da Pixar pode ser um sonho. Para muita gente é. Mas agora esse sonho é possível. Quer dizer, mais ou menos. Dá para fazer de conta e postar nas redes sociais, com uma ajudinha da inteligência artificial. A gente explica como.

Trend de transformar animais, lugares e pessoas em personagens da Pixar tomou conta das redes sociais; criação das imagens usa inteligência artificial Foto: Reprodução/instagram/florencethedappledoxie; Reprodução/X/@governosp; Reprodução/X/@gabibianco

Criar imagens parecidas com o estilo da Pixar virou mania na internet graças às ferramentas de geração de imagens em IA. Preparamos um pequeno passo a passo para te ajudar a montar seu avatar ilustrado e participar da trend.

Como criar fotos imitando o universo Pixar

Acesse http://bing.com/create. Em destaque haverá o campo “Criar imagens de palavras com IA”, e embaixo o botão “ingressar e criar”. Você vai precisar escrever um comando, chamado de “prompt”, em texto, explicando o que quer que a máquina faça. Isso vai exigir um pouquinho de trabalho, mas tente iniciar com um destes dois prompts e inclua sua descrição na sequência: “Faça um cartaz de cinema no estilo Pixar, em 3D, com as seguintes características:” ou “Crie uma imagem com o estilo Pixar, retratando...”. No complemento do texto você terá de explicar bem as características de como as pessoas ou personagens devem ser, assim como o fundo da imagem. Depois de escrever, clique no botão. Caso não tenha uma conta da Microsoft, vai precisar criar. Mas poderá fazer isso com qualquer endereço de e-mail no próprio site de geração de imagens de maneira gratuita. Siga os passos no site. Aguarde um pouco e o site vai gerar quatro opções de imagens. Se gostar de alguma, é só clicar e baixar. Se não, tente novamente e faça ajustes na sua descrição do prompt. Lembre-se: a ferramenta é gratuita, mas permite apenas 15 testes por usuário. Ela é viabilizada pelo projeto Dall-E na versão 3, da Microsoft, que interpreta instruções em texto e as transforma em representações visuais.

Virou trend

Muita gente está brincando com a plataforma e gerando os próprios avatares. Por exemplo, no X (finado Twitter), Gabriela Bianco compartilhou que sempre quis ser um desenho da Pixar. “Estou muito feliz que finalmente a tecnologia tenha me proporcionado isso”, escreveu ao postar os desenhos que gerou.

Empresas e instituições tamém entraram na trend. Até os perfis do Governo de São Paulo fizeram publicações com cidades do Estado no estilo Pixar.