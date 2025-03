Opinião | NYT chama ‘The Eletric State’, da Netflix, de produto ‘hiperprocessado e simplesmente estúpido’

Em The Electric State, uma jovem mulher e um robô silencioso percorrem lentamente a carcaça dos Estados Unidos, repleta de navios de guerra encalhados e drones. Nessa história alternativa, as máquinas alcançaram a consciência rapidamente durante o século 20 e travaram guerra contra a humanidade, que por pouco venceu.

PUBLICIDADE Nos anos 90 alternativos, o hipercapitalismo e a realidade virtual destruíram os laços comunitários e sociais — as pessoas são tão viciadas em VR, que elas se conectam por meio de neurocasters semelhantes a capacetes, a ponto de entrarem em estados vegetativos, alheios ao mundo ao redor. A história é silenciosa e evocativa, e deixa você com um sentimento poderoso de luto e tristeza pelo que nós, como espécie, causamos a nós mesmos. Desculpe, eu estava falando sobre o romance ilustrado The Electric State (2018), do artista e escritor sueco Simon Stålenhag.

Chris Pratt estrela novo filme de ficção científica da Netflix, 'The Electric State' Foto: Divulgação / Netflix

A versão do filme de Anthony Russo e Joe Russo, disponível na Netflix, é bastante diferente.

Ela mantém o mesmo contexto e configuração, mas enquanto o livro é elíptico na narrativa, suave na paleta de cores e melancólico no humor, o filme é óbvio, berrante e simplesmente estúpido. (Para os interessados, a série do Prime Video Contos do Loop é uma adaptação muito mais digna do universo de Stålenhag.)

Naturalmente, um filme pode ter um valor autônomo, igual mas distinto do seu material de origem (Androides Sonham com Ovelhas Elétricas? e Blade Runner vêm à mente). Mas mesmo considerado por si só, este The Electric State permanece um produto industrial hiperprocessado repleto de açúcar e sódio (na forma de piadas e batalhas), junto com aditivos maravilhosos como sentimentalismo pegajoso e atuação no piloto automático.

Ainda temos uma jovem mulher, Michelle (Millie Bobby Brown), e ela ainda está acompanhada por um robô, Kid Cosmo (com voz de Alan Tudyk). Mas ela não é mais central para a história ou mesmo para o elenco, tendo se juntado a um contrabandista corajoso, Keats (Chris Pratt), e seu próprio companheiro robô, Herman (com voz de Anthony Mackie). Por ser mais fácil colocar a culpa do colapso épico em um único vilão do que na apatia coletiva, também temos Stanley Tucci como Ethan Skate, um magnata da tecnologia mal-intencionado.

A maior parte do filme acontece na Zona de Exclusão, onde os robôs foram detidos desde que os humanos venceram a guerra contra eles. A equipe de design claramente se divertiu criando uma galeria de animatrônicos retrofuturistas que se inspiram muito em mascotes e marcas do meio do século 20 — seu líder é o Sr. Peanut (com voz de Woody Harrelson). Mas não há lógica no que o filme diz sobre a relação entre humanos e máquinas, ou sobre qualquer coisa em geral.

Millie Bobby Brown, Chris Pratt e Ke Huy Quan em 'The Electric State'. Foto: Paul Abell/Netflix/Divulgação

Não se pode culpar alguns dos atores por parecerem confusos ou entediados. Brown, em particular, parece um veado assustado diante dos faróis de um carro. O que ela deveria parecer é irritada por ter a linha da história de Michelle sacrificada para dar mais oxigênio ao Han Solo barato de Pratt e, pior, ao quase Transformer de Herman e suas piadas cansativas.

Quanto ao final, vamos apenas dizer que o grito que você ainda pode ouvir ecoando por aí é o que eu soltei durante as últimas cenas.

Este artigo foi publicado originalmente no The New York Times.

