O que você precisa saber antes de ver ‘Oppenheimer’? Conheça livros e séries sobre a bomba atômica

Oppenheimer, novo filme do diretor Christopher Nolan, estreia nos cinemas brasileiros na quinta-feira, 20, e deve ser uma lição de história - não apenas sobre a vida do personagem-título, como também sobre os fatos da Segunda Guerra Mundial.

O longa acompanha a vida de J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy), físico teórico da Universidade da Califórnia e diretor do Laboratório de Los Alamos durante o Projeto Manhattan, que tinha a missão de projetar e construir as primeiras bombas atômicas.

Oppenheimer Foto: Universal Pictures/Divulgação

Com 3 horas de duração, a trama mostra o físico e um grupo formado por outros cientistas ao longo do processo de desenvolvimento da arma nuclear que foi responsável pelas tragédias nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, em 1945, despertando a curiosidade para os fatos históricos que envolviam a geopolítica durante o século 20.

Pensando nisso, para você se preparar para a estreia do filme, listamos algumas dicas de livros, séries e mais filmes que abordam a temática da Segunda Guerra Mundial, do Projeto Manhattan e do físico J. Robert Oppenheimer. Confira abaixo:

LIVROS:

Oppenheimer: O Triunfo e a Tragédia do Prometeu Americano

Oppenheimer: O Triunfo e a Tragédia do Prometeu Americano. Intrínseca/Divulgação. Foto: Oppenheimer: O Triunfo e a Tragédia do Prometeu Americano. Intrínseca/Divulgação.

Sinopse: Vencedor do Pulitzer, esse é o livro que baseou o novo filme do diretor Christopher Nolan. É uma biografia de J. Robert Oppenheimer, físico que liderou os esforços para desenvolver uma arma nuclear a favor de seu país durante a guerra. A obra baseia-se em registros e cartas encontradas em arquivos nos Estados Unidos e no exterior, em extensos relatórios do FBI e em uma centena de entrevistas com amigos, parentes e colegas do físico.

Oppenheimer é, também, uma história sobre os Estados Unidos de meados do século 20, sobre um homem complexo, ambicioso e imperfeito, cuja história se conecta com os principais acontecimentos de seu tempo: a Grande Depressão, a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria.

Autores: Kai Bird e Martin J. Sherwin

640 páginas

Editora Intrínseca

Disponível na Amazon

Os Homens do Fim do Mundo: O Verdadeiro Dr. Fantástico e o Sonho da Arma Total

Os Homens do Fim do Mundo. Livro de P. D. Smith. Companhia das Letras/Divulgação. Foto: Os Homens do Fim do Mundo. Livro de P. D. Smith. Companhia das Letras/Divulgação.

Sinopse: Em 1950, o fim do mundo foi anunciado por Leo Szilard em um programa de rádio. O cientista falou sobre a possibilidade de se construir uma superbomba que acabasse com a vida na Terra. Essa declaração é, justamente, o ponto central desse livro, que acompanha as histórias dos cientistas na busca por essa invenção, e como eles acreditavam que ela serviria para criar um impasse e acabar com as guerras.

Descrevendo desde testes com armas químicas até a primeira explosão experimental da bomba, o livro conta com várias citações de outras obras, como clássicos do H. G. Wells, além de menções a filmes como Dr. Fantástico, de Stanley Kubrick, que, com humor ácido, expõe os medos e ansiedades de toda uma geração.

Autor: P. D. Smith

576 páginas

Editora Companhia das Letras

Disponível na Amazon

As Garotas da Cidade Atômica: A História Secreta das Mulheres que Ajudaram a Vencer a 2ª Guerra Mundial

As Garotas da Cidade Atômica: A História Secreta das Mulheres que Ajudaram a Vencer a 2ª Guerra Mundial. Benvirá/Divulgação. Foto: As Garotas da Cidade Atômica: A História Secreta das Mulheres que Ajudaram a Vencer a 2ª Guerra Mundial. Benvirá/Divulgação.

Sinopse: Por trás de muitos cientistas e generais importantes, que entraram para a história ao administrar o Projeto Manhattan, havia inúmeros anônimos trabalhando, entre eles, muitas mulheres, em cargos como secretárias, estatísticas, químicas e ajudantes de limpeza. Resultado de sete anos de pesquisa da jornalista Denise Kiernann, este livro capta o espírito de uma época com base nos relatos de mulheres que viveram e trabalharam em Oak Ridge, bem como em documentos e fotos do período, resgatando da obscuridade um capítulo frequentemente esquecido nos livros de história.

Livro de Denise Kiernann

400 páginas

Editora Benvirá

Disponível na Amazon

Oppenheimer e a Bomba Atômica em 90 minutos

Oppenheimer e a Bomba Atômica em 90 minutos. Zahar/Divulgação. Foto: Oppenheimer e a Bomba Atômica em 90 minutos. Zahar/Divulgação.

Sinopse: O livro acompanha a trajetória do cientista e de seu trabalho, revelando os bastidores da construção da primeira bomba atômica. Mas como Oppenheimer, o “pai da bomba”, levou adiante essa empreitada? Quais os dilemas morais com que teve de lidar ao produzir uma arma de tamanho poder de destruição? Em edição de bolso, a história é sintetizada, com a promessa de leitura em 90 minutos.

Livro de Paul Strathern

96 páginas

Editora Zahar

Disponível na Amazon

FILMES:

O Início do Fim (1989)

Direção de Roland Joffe

Duração: 2h7min

Indisponível nos streamings

Sinopse: O filme narra os acontecimentos em torno do desenvolvimento do ultrassecreto Projeto Manhattan, criado para agilizar a produção de duas grandes bombas atômicas, a Fat Man e a Little Boy, que seriam usadas contra a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, em cerca de 19 meses. A liderança da construção ficou a cargo do engenheiro responsável pela construção do Pentágono, Leslie Groves (Paul Newman), ao lado do físico J. Robert Oppenheimer (Dwight Schultz).

O Túmulo dos Vagalumes (1988)

Direção de Isao Takahata

Duração: 1h29min

Indisponível nos streamings

Sinopse: Os irmãos Setsuko e Seita vivem no Japão em meio a Segunda Guerra Mundial. Após a morte da mãe em um bombardeio e a convocação do pai para a guerra, eles vão morar com alguns parentes. Insatisfeitos, saem da cidade e acabam em um abrigo na floresta.

SÉRIE:

Manhattan (2014-2015)

23 episódios

2 temporadas

Disponível no Lionsgate+.

Sinopse: Usando como pano de fundo a corrida clandestina contra o tempo, história da ciência, para concluir a missão de construir a primeira bomba atômica em Los Amos, no Novo México, a série conta a história dos cientistas e de suas respectivas famílias, na tentativa de coexistirem num mundo em que segredos e mentiras se infiltrar em todos os aspectos de suas vidas.

O Homem do Castelo Alto (2015-2019)

40 episódios

4 temporadas

Disponível no Amazon Prime Video

Sinopse: d Vinte anos após a derrota, o planeta agora está dividido entre Japão e Alemanha, os maiores Estados Hegemônicos. À medida que a tensão entre essas duas hegemonias cresce, isso gera consequências drásticas nos Estados Unidos e nos Estados opositores.