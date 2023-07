‘Oppenheimer’: Cine Belas Artes terá debate com físicos após exibição do filme

O Cine Petra Belas Artes contará com uma exibição especial do filme Oppenheimer acompanhada por um debate com Ivã Gurgel, professor do Instituto de Física da USP, e outros professores de física da Unesp.

Cilllian Murphy como J. Robert Oppenheimer em cena do filme ao lado de foto do físico Foto: Universal Pictures via AP | AP

O evento será realizado às 19h da próxima terça-feira, 25 de julho de 2023, e tem poucos lugares disponíveis. O valor do ingresso é de R$ 30 (R$ 15 a meia), com 12% de taxa de serviço para compras pela internet.

A exibição com debate do longa Oppenheimer é organizada pelo International Centre for Theoretical Physics - South American Institute for Fundamental Research (ICTP-SAIFR), em conjunto com o Cine Petra Belas Artes (Rua da Consolação, 2423, Consolação, São Paulo). Para mais informações é possível acessar o site da instituição.

O filme retrata a história de J. Robert Oppenheimer, físico teórico que colaborou para a criação da bomba atômica e do Projeto Manhattan, baseado em livro biográfico escrito por Kai Bird e Martin J. Sherwin.