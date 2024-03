‘I’m Just Ken’: Em perfomance elaborada, Ryan Gosling se apresenta no Oscar 2024; assista

Ryan Gosling, indicado a Melhor Ator Coadjuvante por Barbie, se apresentou no Oscar 2024 com I’m Just Ken. Ele iniciou a performance atrás de Margot Robbie, estrela do filme, na plateia, até subir ao palco.

Ryan Gosling canta I'm Just Ken, do filme 'Barbie', no palco durante a 96ª edição do Oscar Foto: Patrick T. Fallon / AFP

Em seguida, ele subiu ao palco com um grupo de homens que, em determinado momento, levantaram Gosling e o giraram ao redor de grandes recortes de papelão de Ken e Barbie. A sequência musical também contou com aparições de Simu Liu, Scott Evans, Ncuti Gatwa e Kingsley Ben-Adir, que interpretaram Ken no filme, além de Mark Ronson e Andrew Wyatt, os compositores da canção. Houve ainda uma participação especial de Slash, o guitarrista da banda Guns N' Roses.

Composta por Mark Ronson e Andrew Wyatt, I’m Just Ken foi indicada na categoria contra outra canção do filme Barbie, What Was I Made For?, escrita e cantada por Billie Eilish, que ganhou o prêmio.

Ryan Gosling (à esquerda) e o músico britânico-americano Slash se apresentam 'I'm Just Ken' do filme 'Barbie' no palco durante a 96ª edição do Oscar Foto: Patrick T. Fallon / AFP

Tradicionalmente, todas as músicas indicadas na categoria de Melhor Canção são apresentadas durante a cerimônia de premiação. Então, o anúncio com a performance do ator não vem a ser uma surpresa. Em 2008, por exemplo, Amy Adams cantou Happy Working Song, canção do filme Encantada indicada naquele ano.

Barbie é o primeiro longa-metragem dirigido por uma mulher a arrecadar mais de 1 bilhão de dólares, além de ter sido o filme de maior bilheteria de 2023. A obra foi indicada a oito categorias na premiação: Melhor Filme, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Figurino, Melhor Design de Produção e Melhor Canção Original.