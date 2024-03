Oscar 2024: ‘Zona de Interesse’ é o Melhor Filme Internacional; longa é baseado em fatos reais

Zona de Interesse venceu o Oscar de Melhor Filme Internacional na noite deste domingo, 10. Escrito e dirigido por Jonathan Glazer, o filme é baseado no livro inspirado em fatos reais de mesmo nome publicado por Martin Amis - o escritor morreu no dia seguinte da exibição do longa em Cannes, no ano passado. O filme também levou a categoria de Melhor Edição de Som.

Jonathan Glazer recebe os Oscar das mãos de Dwayne Johnson; 'Zona de Interesse' ganhou como o melhor filme internacional Foto: Caroline Brehman/EFE

PUBLICIDADE O filme representou o Reino Unido na disputa, apesar de ser falado em alemão e polonês. A vitória era esperada, uma vez que seu potencial principal concorrente, Anatomia de Uma Queda, indicado a melhor filme no geral, não foi o escolhido por seu país para a categoria de filmes estrangeiros. Clique aqui para ler uma crítica de Zona de Interesse. Em seu discurso, Jonathan Glazer disse: “Todas as nossas escolhas foram feitas para refletir e confrontar-nos no presente - não para dizer ‘vejam o que eles fizeram no passado’, mas, sim, ‘vejam o que nós fazemos agora’. Nosso filme mostra como a desumanização conduz ao seu pior. Ela moldou todo o nosso passado e presente”. Glazer, que é judeu, disse ainda: “Neste momento, estamos aqui como pessoas que refutam o seu judaísmo e o Holocausto, sequestrados por uma ocupação que levou muitas pessoas inocentes ao conflito, sejam os israelenses vítimas do 7 de outubro ou as vítimas do ataque em Gaza.. Como podemos resistir?”.

Zona de Interesse é baseado em fatos reais

Na mesa posta no jantar, em uma bela casa de campo no sul da Polônia dos anos 1940, uma família alemã se reúne. O jardim da propriedade se assemelha ao cenário de um filme da Era de Ouro de Hollywood, se não fosse um detalhe macabro: a casa divide muros com Auschwitz, maior campo de concentração nazista onde milhares de judeus foram exterminados.

Lá, vive um influente oficial nazista, Rudolf Höss, sua mulher e seus dois filhos. Esse é o mote de Zona de Interesse. A história é uma adaptação do livro homônimo de Martin Amis (1949-2023), que retrata a “intimidade” da vida familiar do homem escolhido por Hitler para comandar Auschwitz. Clique aqui para ler mais sobre os personagens que existiram na vida real.

Os candidatos ao Oscar de Melhor Filme Internacional em 2024

Io Capitano (Itália)

(Itália) Perfect Days (Japão)

(Japão) A Sociedade da Neve (Espanha)

(Espanha) The Teacher’s Lounge (Alemanha)

(Alemanha) Zona de Interesse (Reino Unido) (vencedor)

Cena do filme 'Zona de Interesse' Foto: A24/Divulgação

Veja o trailer de Zona de Interesse





