O filme vem despertando polêmica, nem tanto por suas óbvias qualidades cinematográficas, mas pela maneira pouco usual de retratar o Holocausto. O famoso texto de Jacques Rivette, De l'Abjection, sobre um plano considerado imoral em Kapó, de Gillo Pontecorvo, tem sido exumado tanto para atacar como para defender o filme de Glazer.

Para quem não lembra: Rivette chama de abjeto o plano em que a personagem de Emmanuelle Riva joga-se contra a cerca de arame eletrificado e suicida-se. A câmera dá um close na mão da prisioneira contra o arame. O conjunto da obra é condenado em função desse plano. Mais: Rivette escreve, com todas as letras, que um cineasta capaz de um plano como este é digno apenas do desprezo. Vamos citar, para deixar registrado: "...l'homme qui décide, à ce moment, de faire un travelling-avant pour recadrer le cadavre en contre-plongé, en prenant soin d'inscrire exactement la main levée dans un angle de son cadrage final, cet homme n'a droit qu'au plus profond mépris". (Jacques Rivette, Cahiers du Cinéma, nº 120, junho de 1961)

Sempre achei tolice esse tipo de afirmação taxativa e fanática. Você pode ou não gostar de um filme, ter ou não restrições de como as coisas nele são mostradas. Faz parte do jogo e a linguagem, a mise-en-scène, é tudo - não as boas ou más intenções do cineasta, a nobreza ou não do assunto, etc. Acontece que, a partir de um único plano, jogar na fogueira a obra inteira e a própria pessoa de um cineasta (ainda mais Gillo Pontecorvo, autor de filmes políticos impensáveis para a nouvelle vague, com exceção de Godard, como Batalha de Argel e Queimada) me parece atitude mais próxima da de um Torquemada do que de um crítico de cinema.

A questão de Glazer, para voltar a Zona de Interesse, é mais a de não mostrar do que de mostrar. Pois bem. Para mim funcionou. Escolado por centenas de filmes dedicados ao Holocausto, este me impressionou muito. Dizem que o filme é gelado. Sim, acho que fazia parte da intenção estética do diretor provocar essa sensação. O gelo na alma - quer coisa mais terrível?