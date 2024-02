‘Zona de Interesse’: Conheça a história real do nazista Rudolf Höss, retratado no filme

Rudolf Höss, à direita, posando com Richard Baer e Josef Mengele, em 1944. Foto: United States Holocaust Memorial Museum Foto: United States Holocaust Memorial

Na mesa posta no jantar, em uma bela casa de campo no sul da Polônia dos anos 1940, uma família alemã se reúne. O jardim da propriedade se assemelha ao cenário de um filme da Era de Ouro de Hollywood, se não fosse um detalhe macabro: a casa divide muros com Auschwitz, maior campo de concentração nazista onde milhares de judeus foram exterminados. Lá, vive um influente oficial nazista, Rudolf Höss, sua mulher e seus dois filhos.

Esse é o mote de Zona de Interesse, de Jonathan Glazer (Reencarnação e Sob a Pele), indicado ao Oscar de Melhor Filme. A história é uma adaptação do livro homônimo de Martin Amis (1949-2023), que retrata a “intimidade” da vida familiar do homem escolhido por Hitler para comandar Auschwitz.

Quem foi o Rudolf Höss (da vida real)

Rudolf Franz Höss nasceu no dia 25 de novembro de 1900, na Alemanha. Foi soldado alemão e membro do Partido Nazista. Ficou conhecido por seu papel como comandante do complexo de campos de concentração de Auschwitz de 1940 a 1945, local onde foram exterminadas cerca de 2 milhões de pessoas.

'Zona de Interesse' é filme sobre Holocausto diferente, sem glamourização e da perspectiva dos nazistas. Foto: Diamond Films/Divulgação