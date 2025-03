O Oscar 2025 divulgou sua lista de vencedores na noite deste domingo, 2. O filme Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles, ganhou o primeiro Oscar da história do cinema brasileiro, na categoria de Melhor Filme Internacional.

PUBLICIDADE A produção ainda concorreu nas categorias de Melhor Filme, vencida por Anora, e Melhor Atriz, conquistada por Mikey Madison, também de Anora. O filme norte-americano foi o grande vencedor da noite, com cinco estatuetas, incluindo três entre as principais categorias - também levou a de Melhor Diretor, por Sean Baker. Zoe Saldaña (Emilia Pérez) confirmou o favoritismo e levou como Melhor Atriz Coadjuvante. Nas categorias de atuação masculinas, também prevaleceram os favoritos, com Kieran Culkin (A Verdadeira Dor) como coadjuvante e Adrien Brody (O Brutalista) como Melhor Ator.

Walter Salles recebe o Oscar de Melhor Filme Internacional por 'Ainda Estou Aqui' Foto: Kevin Winter/Getty Images via AFP

Os maiores vencedores do Oscar 2025

5 - Anora

3 - O Brutalista

2 - Emília Pérez / Wicked / Duna: Parte 2

1 - Ainda Estou Aqui / Conclave / A Substância / A Verdadeira Dor / Flow / No Other Land / The Only Girl In The Orchestra / I’m Not A Robot / In The Shadow Of The Cypress

O Oscar 2025

A cerimônia teve início por volta das 21h (horário de Brasília) e passou um vídeo com trechos de filmes que se passam na região de Los Angeles, que recentemente sofreu com incêndios. Ao fim, a inscrição “We [love] LA” (“Nós amamos Los Angeles”) no céu de uma cena.

Ariana Grande e Cynthia Erivo, de Wicked, subiram ao palco cantando Somewhere Over The Rainbow e, em seguida, Defying Gravity. Pouco depois foi a vez do anfitrião Conan O’Brien aparecer pela primeira vez para contar piadas.

Conan O'Brien fala com Adam Sandler (de casaco e capuz azul, na plateia) no Oscar 2025 Foto: Patrick T. Fallon/AFP

Uma delas teve como alvo Karla Sofía Gascón, envolvida numa série de polêmicas que a fizeram ser afastada da campanha pelo Oscar de Emília Pérez. “Eu amei Anora. Anora usa a ‘palavra com F’ [um palavrão em inglês] 479 vezes. São três a mais que o recorde atingido pelo agente de Karla Sofía Gascón”, brincou. Em seguida, comentou que a atriz estava presente (sua imagem foi mostrada pela câmera).

Conan O’Brien faz piada com Ainda Estou Aqui

Conan também usou o humor ao dizer que Ainda Estou Aqui é sobre “uma mulher que segue sua vida adiante e sozinha após seu marido desaparecer”. “Minha mulher viu e o chamou de ‘filme de conforto’ do ano”, concluiu. A transmissão do Oscar 2025 focou no rosto de Fernanda Torres sorrindo com a citação.

Os primeiros premiados da noite foram Kieran Culkin, como ator coadjuvante, e Flow, como animação. A dupla responsável por In the Shadow of the Cypress, vencedor como melhor curta de animação, fez o público rir com certa confusão ao ler o discurso em inglês, que não era sua língua nativa. “Nosso avião pousou em Los Angeles há três horas”, destacaram.

Mick Jagger entrega Oscar de Melhor Canção Original para a compositora Camille, por 'El Mal', do filme 'Emília Pérez' Foto: Patrick T. Fallon/AFP

Ao receber o Oscar de Melhor Figurino, Paul Tazewell (Wicked) destacou o fato de ser “o primeiro homem negro” a vencer a categoria, no que foi aplaudido de pé por parte dos presentes. Anora (Roteiro Original) e Conclave (Roteiro Adaptado) receberam os primeiros prêmios entre os favoritos da noite.

Homenagem a James Bond e discurso sobre imigração

Uma homenagem aos filmes James Bond tomou conta do teatro Dolby, apresentada por Halle Berry, que já foi ‘Bond Girl’. Músicas-tema da franquia foram cantadas por Lisa, Doja Cat e Raye, como Live And Let Die e Skyfall (ambas indicadas ao Oscar).

Ao receber seu prêmio como Melhor Atriz Coadjuvante, Zoe Saldaña (Wicked) destacou o fato de ser uma “filha orgulhosa de pais imigrantes” e trabalhadores, destacando suas origens familiares na República Dominicana. Ela chegou a chorar durante o discurso.

Zoe Saldaña no Oscar 2025 Foto: Chris Pizzello/Invision/AP

Mick Jagger, líder da banda The Rolling Stones, foi ovacionado quando surgiu na cerimônia para apresentar o Oscar de Melhor Canção Original.

A tradicional seção In Memoriam, que traz homenagens aos artistas e trabalhadores de bastidores do mundo do cinema, foi introduzida por Morgan Freeman. O veterano fez um discurso valorizando a trajetória de Gene Hackman: “Nesta semana, nossa comunidade perdeu um gigante. E eu perdi um querido amigo”.

A Academia homenageou nomes conhecidos do público como Maggie Smith, Bob Newhart, Kris Kristofferson, Donald Sutherland, James Earl Jones, Shelley Duvall e David Lynch.

O Brasil conquista seu 1.º Oscar

Últimos prêmios

Adrien Brody confirmou o favoritismo e levou como Melhor Ator, 22 anos depois de ter recebido o prêmio por O Pianista. Mikey Madison frustrou a expectativa dos brasileiros ao levar o prêmio de Melhor Atriz, no qual concorria com Fernanda Torres. Por fim, o grande prêmio da noite ficou com Anora, que já havia emplacado também Sean Baker como diretor, fechando a noite com grande destaque.

Foi possível assistir ao vivo ao evento na TV aberta pela Globo, na TV fechada pelo canal TNT e pela internet no streaming Max.

Confira abaixo a lista com os vencedores (em negrito) e indicados em todas as categorias do Oscar neste ano.

Lista de vencedores e indicados ao Oscar 2025:

Melhor Filme

Melhor Direção

Sean Baker - Anora (vencedor)

Brady Corbet - O Brutalista

James Mangold - Um Completo Desconhecido

Jacques Audiard - Emilia Pérez

Coralie Fargeat - A Substância

Melhor Ator

Adrien Brody, O Brutalista (vencedor)

Timothée Chalamet, Um Completo Desconhecido

Colman Domingo, Sing Sing

Ralph Fiennes, Conclave

Sebastian Stan, O Aprendiz

Melhor Atriz

Cynthia Erivo, Wicked

Demi Moore, A Substância

Karla Sofia Gascon, Emilia Pérez

Fernanda Torres, Ainda Estou Aqui

Mikey Madison, Anora (vencedora)

Melhor Ator Coadjuvante

Yuri Borisov, Anora

Kieran Culkin, A Verdadeira Dor (vencedor)

Edward Norton, Um Completo Desconhecido

Guy Pearce, O Brutalista

Jeremy Strong, O Aprendiz

Melhor Atriz Coadjuvante

Monica Barbaro, Um Completo Desconhecido

Ariana Grande, Wicked

Felicity Jones, O Brutalista

Isabella Rossellini, Conclave

Zoe Saldaña, Emilia Pérez (vencedora)

Melhor Filme Internacional

Ainda Estou Aqui (Brasil) (vencedor)

A Garota da Agulha (Dinamarca)

(Dinamarca) Emilia Pérez (França)

(França) A Semente do Fruto Sagrado (Alemanha)

(Alemanha) Flow (Letônia)

Melhor Roteiro Original

Anora (vencedor)

O Brutalista

A Verdadeira Dor

Setembro 5

A Substância

Melhor Roteiro Adaptado

Um Completo Desconhecido

Conclave (vencedor)

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

Melhor Animação

Flow (vencedor)

Divertida Mente 2

Memoir of a Snail

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

O Robô Selvagem

Melhor Documentário

Black Box Diaries

No Other Land (vencedor)

Porcelain War

Soundtrack to a Coup d’Etat

Sugarcane

Melhor Documentário em Curta-Metragem

Death by Numbers

I Am Ready, Warden

Incident

Instruments of a Beating Heart

The Only Girl in the Orchestra (vencedor)

Melhor Curta-Metragem

A Lien

Anuja

I’m Not a Robot (vencedor)

The Last Ranger

The Man Who Could Not Remain Silent

Melhor Curta de Animação

Beautiful Men

In the Shadow of the Cypress (vencedor)

Magic Candles

Wander to Wonder

Yuck!

Melhor Trilha Sonora

O Brutalista (vencedor)

Conclave

O Robô Selvagem

Wicked

Emilia Pérez

Melhor Canção Original

El Mal - Emilia Pérez (vencedor)

The Journey - The Six Triple Eight

- The Six Triple Eight Like a Bird - Sing Sing

- Sing Sing Mi Camino - Emilia Pérez

- Emilia Pérez Never Too Late - Elton John: Never Too Late

Melhor Som

Um Completo Desconhecido

Duna - Parte Dois (vencedor)

Emilia Pérez

Wicked

O Robô Selvagem

Melhor Design de Produção

O Brutalista

Conclave

Duna - Parte 2

Nosferatu

Wicked (vencedor)

Melhor Fotografia

O Brutalista (vencedor)

Duna -Parte 2

Emilia Pérez

Maria Callas

Nosferatu

Melhor Maquiagem e Cabelo

Um Homem Diferente

Emília Perez

Nosferatu

A Substância (vencedor)

Wicked

Melhor Figurino

Um Completo Desconhecido

Wicked (vencedor)

Nosferatu

Gladiador 2

Conclave

Melhor Edição

Anora (vencedor)

O Brutalista

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

Melhores Efeitos Visuais