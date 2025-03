A cerimônia do Oscar 2025 será realizada na noite deste domingo, 2, a partir das 21h. Muitos dos filmes indicados ainda estão sendo exibidos no cinema. Mas outros, inclusive indicados nas categorias principais, já estão disponíveis para ver no streaming.

Oscar 2025 será neste domingo, 2 Foto: yta/Adobe Stock

Lista de filmes do Oscar 2025 no streaming

1. O Reformatório Nickel

Ethan Herisse interpreta o protagonista Elwood em 'O Reformatório Nickel' Foto: Amazon/Orion Pictures

Último entre os indicados a Melhor Filme a estrear no Brasil, O Reformatório Nickel acompanha dois jovens negros que estudam na Flórida, nos anos 1960. É inspirado no livro vencedor do Pulitzer de Colson Whitehead. Disponível no Prime Video. Leia mais

2. Duna: Parte 2

Timothee Chalamet e Rebecca Ferguson em cena de 'Duna', de Denis Villeneuve Foto: Chia Bella James/Warner Bros

A sequência épica de Denis Villeneuve traz Paul Atreides (Timothée Chalamet) executando sua vingança contra os Harkonnen, aliando-se aos Fremen para definir o destino de sua vida e seu universo. Tem cinco indicações, incluindo Melhor Filme. Disponível na Max. Leia mais

3. A Substância

Demi Moore é forte candidata ao Oscar de melhor atriz por 'A Substância' Foto: Divulgação/MUBI

Com cinco indicações ao Oscar, incluindo Melhor Filme e Melhor Atriz, a fantasia de terror conta a história de uma atriz que, prestes a cair no esquecimento, é apresentada a uma substância misteriosa que cria uma versão mais jovem de si. Disponível na Mubi. Leia mais

4. Wicked

Ariana Grande e Cynthia Erivo concorrem ao Oscar por 'Wicked'; musical promete brigar forte por categorias técnicas Foto: Universal Pictures/Divulgação

O musical que promete brigar pelas categorias técnicas leva às telas o primeiro ato do sucesso homônimo dos palcos da Broadway. Tem 10 indicações. Disponível para aluguel nas plataformas digitais. Leia mais

5. O Aprendiz

Sebastian Stan se transformou em Donald Trump para estrelar 'O Aprendiz', que conta a história de ascensão do atual presidente dos Estados Unidos Foto: Diamond Films/Divulgação

Sebastian Stan interpreta Donald Trump muito antes da presidência. A história narra sua trajetória de empresário jovem e imprudente à ascensão caótica, meteórica e controversa. Tem duas indicações. Disponível para aluguel nas plataformas digitais. Bastidores do filme

6. Nosferatu

Lily-Rose Depp é a protagonista desta releitura do filme sobre o vampiro Nosferatu Foto: Universal Pictures/Divulgação

A nova versão reimaginada por Robert Eggers traz uma versão mais crua, realista e carnal do clássico de 1922. Tem quatro indicações ao Oscar. Disponível para aluguel nas plataformas digitais. Leia mais

7. Divertida Mente 2

Ansiedade é dublada por Tatá Werneck na versão brasileira de 'Divertida Mente 2', candidato ao Oscar de melhor animação Foto: Divulgação | Pixar

O maior sucesso de bilheterias de 2024, a sequência da Pixar volta à mente de Riley, agora uma adolescente, com uma nova leva de emoções, incluindo a temida Ansiedade. Disponível no Disney+. Leia mais

8. Wallace & Gromit - Avengança

Aardman volta ao Oscar com 'Wallace & Gromit - Avengança'; estúdio já tem quatro vitórias no prêmio da Academia Foto: Netflix/Divulgação

Ícone do stop-motion, a Aardman está de volta com a nova história de Wallace & Gromit, indicada a Melhor Animação. Desta vez, Wallace está dependente demais de suas invenções, e inventa um gnomo inteligente que parece desenvolver consciência própria. Disponível na Netflix

9. Robô Selvagem

'Robô Selvagem', forte candidato ao Oscar de melhor animação, é inspirado em livro de Peter Brown Foto: Universal Pictures/Divulgação

Do diretor de Lilo & Stitch e Como Treinar o Seu Dragão, o filme com três indicações ao Oscar acompanha a história emocionante de um robô que naufraga em uma ilha deserta e deve aprender a se relacionar com os animais. Disponível para aluguel nas plataformas digitais. Leia entrevistas

10. Sugarcane

O documentário 'Sugarcane', indicado ao Oscar 2025, investiga uma escola católica para indígenas do Canadá com um histórico de violência Foto: National Geographic/Divulgação

Indicado a Melhor Documentário, o filme faz uma investigação de uma escola residencial indígena administrada pela igreja católica no Canadá. Quando túmulos sem identificação são encontrados no terreno, uma comoção nacional traz à tona o histórico de abusos. Disponível no Disney+