Oscar de Melhor Atriz vai para Mikey Madison: ‘Tenho tentado estar presente’

LOS ANGELES - Mikey Madison, protagonista do filme Anora, venceu o Oscar de Melhor Atriz neste domingo, 2, em cerimônia no Teatro Dolby, em Los Angeles, nos EUA. Fernanda Torres chegou a ser indicada, mas acabou não sendo a escolhida pelos votantes da Academia. Clique aqui para ver os melhores momentos da cerimônia.

A história 'se repete' para o Brasil 26 anos após sua mãe, Fernanda Montenegro (que também está no filme), ter sido indicada ao mesmo prêmio, mas superada por Gwyneth Paltrow (Shakespeare Apaixonado). Após a premiação, a jovem atriz falou com a imprensa. "Tenho pensado muito no futuro e no passado, e tenho tentado me lembrar de estar presente. Não sei o que vai acontecer, só quero continuar fazendo filmes, contando histórias interessantes. É o que eu espero. Hoje vou voltar para casa para o meu cachorrinho, vou ter que limpar a bagunça dele, e acho que isso vai me fazer voltar para a terra (risos)".

Mikey Madison em foto de 25 de fevereiro de 2025 Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Mikey Madison e Anora

Em Anora, sua personagem Ani é uma stripper que muda de vida após Ivan, o filho de um oligarca russo, lhe oferecer uma grande quantia de dinheiro e em seguida lhe fazer um pedido de casamento. Posteriormente, o pai do jovem manda alguns capangas para alterar a decisão precipitada.

Madison optou por não usar um coordenador de intimidade nas gravações de cenas de sexo e nudez do longa. Para fazer a personagem, ela viu diversos documentários sobre trabalhadoras sexuais, visitou boates e conversou com profissionais.

Em entrevista à revista GQ do Reino Unido, à época em que era apenas uma das indicadas, Madison comentou: “Muitas pessoas não fazem ideia de quem eu sou. Tudo é muito surreal. Acho que estou tão imersa no meu próprio mundo que estou absorvendo tudo em um ritmo mais lento e depois terei uma compeensão do tipo: ‘Uau! Eu realmente fiz isso!’”

Considerada uma artista em ascensão no mundo de Hollywood, Mikey Madison começou a atuar aos 14 anos de idade - hoje tem 24. À época, ainda praticava hipismo, esporte no qual sua família tem tradição. Posteriormente, precisou concentrar as forças na parte artística.

Seu primeiro destaque veio na série Better Things, da FX, em que deu vida a uma adolescente mal-humorada e desbocada entre os anos de 2016 e 2022. Posteriormente esteve no elenco de filmes mais conhecidos, como Era Uma Vez... Em Hollywood, em 2019, e Pânico 5, em 2022.

As indicadas a melhor atriz no Oscar 2025

Demi Moore ( A Substância )

) Mikey Madison ( Anora )

) Cynthia Erivo ( Wicked )

) Karla Sofía Gascón ( Emília Perez )

) Fernanda Torres (Ainda Estou Aqui)

O caminho de Fernanda Torres rumo ao Oscar

Fernanda Torres foi indicada por sua atuação como Eunice Paiva, mulher do ex-deputado Rubens Paiva, que desapareceu e foi morto durante a ditadura militar no Brasil (1964-1985), no filme Ainda Estou Aqui . Torres deu vida a uma mulher forte, que diante de diversas situações tensas, intimidadoras ou tristes, como a perda do marido, buscou manter os eixos da família.

Ainda Estou Aqui começou a chamar atenção em setembro de 2024, quando fez sua estreia no Festival de Veneza e recebeu o prêmio de melhor roteiro. A partir dali, Torres e Walter Salles, muitas vezes acompanhados por Selton Mello e produtores do longa, passaram a participar da temporada de premiações.

Nela, Fernanda recebeu elogios de diversas artistas de renome em Hollywood, como Demi Moore, Ariana Grande, Jessica Chastain e Sarah Paulson, e viu seu nome ficar conhecido, especialmente a partir do momento em que venceu o Globo de Ouro de melhor atriz dramática.

Ao longo dos meses, diversos veículos da crítica internacional elogiaram o filme de Salles e a atuação de Fernanda Torres. O The New York Times, por exemplo, publicou que a atriz “compõe sua performance com inúmeras emoções - alegria no meio do medo, esperança em meio à dor - e seus olhos inquisitivos são magnéticos”. Houve exceções, como o jornal francês Le Monde, que citou sua atuação como “um tanto monocórdica” e afirmou que a “concentração melodramática” em Eunice tornou o filme “com um traço leve demais pela compreensão do mecanismo totalitário”. Em entrevista à TV Globo após vencer o Globo de Ouro, em janeiro, a atriz destacou o papel da imprensa em sua campanha: “A gente está num trabalho muito forte, o meu nome veio vindo. A Variety ajudou imensamente. Collider, Deadline... Começou uma campanha comigo, bonita, sabe?”.

O Estadão se aprofundou em parte do caminho que Fernanda Torres e Ainda Estou Aqui trilharam rumo ao prestígio internacional (leia mais aqui). Em maio de 2024, a Sony Pictures Classics comprou os direitos de distribuição do filme (a empresa foi a responsável, por exemplo, por levar Central do Brasil às premiações em 1999).

