‘Pecadora’ leva romance erótico de sucesso ao cinema e mira público feminino; visitamos o set

Elas envolvem um profissional que, há pouco, não existia no cinema: o coordenador de intimidade. A categoria foi criada após os protestos do movimento Me Too e as denúncias de abusos sexuais feitas por atrizes de Hollywood. Em Pecadora, quem realiza a coordenação de intimidade é Ariela Goldmann.

Rayssa conta que a preparação envolve diversos exercícios de conexão “para que tudo saia da forma mais natural e respeitosa possível”. “É uma coreografia em que o outro entende exatamente onde pode me tocar e eu entendo onde eu posso tocar no outro”, diz.

Ter uma equipe essencialmente feminina também ajuda. “Tivemos uma cena de intimidade que era só a personagem se descobrindo. Foi tão emocionante, terminamos e nos abraçamos. São mulheres contando a história de uma mulher se descobrindo. Aquele momento ficou guardado no meu coração. Acho que é uma imagem que eu vou levar para o resto da minha carreira”, afirma Rayssa.