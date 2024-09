Produtora de Lucy Barreto, responsável por clássicos como ‘Vidas Secas’, é homenageada em Nova York

A produtora L.C Barreto, fundada por Lucy Barreto e Luiz Carlos Barreto, ganhou uma homenagem especial em Nova York em comemoração aos 60 anos da empresa. A mostra Isso é Brasil, na Film at Lincoln Center, exibe 13 filmes da produtora a partir desta sexta, 6.

A L.C Barreto é responsável por grandes filmes da história do cinema brasileiro. No catálogo, por exemplo, está O Que é Isso, Companheiro? (1997) e O Quatrilho (1995), indicados ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, além de Memórias do Cárcere (1984) e Vidas Secas (1963).

L.C Barreto é responsável por clássicos do cinema brasileiro, como 'Vidas Secas'. Foto: L.C Barreto/Reprodução

A produtora também detém o título que já chegou a ser o maior sucesso de bilheteria do cinema brasileiro: Dona Flor e Seus Dois Maridos (1976), baseado no livro de Jorge Amado. Sônia Braga, que estrelou o longa, disse à Film at Lincoln Center que "existe um cinema brasileiro antes e depois dos Barretos".

Lucy Barreto ainda se mantém à frente da produtora. A Film at Lincoln Center cobra US$ 17 (cerca de R$ 94, conforme a cotação atual) dos que forem assistir à mostra. O evento, que segue até o dia 15, irá exibir 11 dos 13 filmes que fazem parte da programação em restaurações em 4K.