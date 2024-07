Quer ver ‘Top Gun: Maverick’ depois de ‘Top Gun’? Saiba cronologia e onde assistir

Top Gun: Asas Indomáveis, sucesso dos anos 1980 com Tom Cruise, foi a escolha da Rede Globo para a Sessão de Sábado deste 6 de julho. Quem assistir ao longa na programação pode aproveitar para conferir a sequência Top Gun: Maverick, de 2022, que está disponível no streaming.

No filme original, o Pete Mitchell, o Maverick (Cruise), é enviado a uma escola naval onde os melhores pilotos treinam suas habilidades de voo, mas sua rebeldia o coloca em conflito com outros pilotos e com seus superiores.

Tom Cruise como Pete 'Maverick' Mitchell em 'Top Gun: Maverick'. Foto: Paramount Pictures/Divulgação

PUBLICIDADE Já o filme de 2022 é ambientado 30 anos depois, quando Maverick já tem décadas de serviço como um dos principais aviadores da marinha americana sendo um piloto de testes. Pete é convocado para retornar à equipe Top Gun para treinar um grupo de elite de novos pilotos do programa de graduação. Durante a missão, o protagonista se depara com o Tenente Bradshaw (Miles Teller), filho do seu antigo parceiro de voos, Goose (Anthony Edwards). Rixas do passado vêm à tona enquanto a equipe se prepara para uma missão especializada, da qual nenhum piloto vivo participou.

O filme está disponível na Netflix, mas também pode ser alugado em outras plataformas, como Prime Video, Apple TV+ e Google Play. Assista ao trailer: