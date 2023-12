Revista ‘Time’ lista 10 melhores filmes do ano, com Scorsese, Sofia Coppola e surpresa em 1º lugar

A revista Time revelou nesta sexta-feira, 1º a sua lista dos melhores 10 filmes do ano. No texto, assinado pela crítica de cinema Stephanie Zacharek, um dos destaques é Assassinos da Lua das Flores, longa de Martin Scorsese, que está em cartaz nos cinemas atualmente. Outro que também faz parte da lista é Priscilla, cinebiografia da esposa de Elvis Presley, dirigido por Sofia Coppola.

Lily Gladstone e Leonardo DiCaprio em 'Assassinos da Lua das Flores', que pode ser visto nos cinemas. Foto: Apple TV+/Divulgação

Estrelado e dirigido por Bradley Cooper, Maestro também está na lista. O filme que conta a história de amor do maestro americano Leonard Bernstein com a atriz costarriquenha Felicia Montealegre gerou burburinho nas redes sociais, sendo acusado de antissemitismo porque o ator usou uma prótese no nariz.

Entre tantos filmes, o primeiro lugar foi uma surpresa. A comédia dramática finlandesa-alemã escrita e dirigida por Aki Kaurismäki ficou com o topo. O longa, que é o 20º de Kaurismäki também pode ser visto nos cinemas.

Confira abaixo a lista dos dez melhores filmes de 2023 eleitos pela ‘Times’

10º - Passagens

Filme sobre um caso de amor entre o cineasta Thomas e uma jovem professora, Agathe, que é casada. apesar de seu casamento com Martin. No longa de Ira Sachs, quando Martin também começa a ter um caso, Thomas volta sua atenção para o marido de sua amante. O filme pode ser visto na Amazon Prime Video.

Continua após a publicidade

9º - Dreamin’ Wild

Drama biográfico escrito, dirigido e produzido por Bill Pohlad conta a hostória dos irmãos músicos Donnie e Joe Emerson e é estrelado por Casey Affleck, Noah Jupe, Zooey Deschanel, Walton Goggins e Beau Bridges.

8º - Are You There God? It’s Me, Margaret

O filme dirigido por Kelly Fremon apresenta Margaret, uma garotinha de 11 anos, que muda-se para uma nova cidade e começa a contemplar tudo sobre a vida, amizade e adolescência. Suas “aventuras” são acompanhadas por sua mãe, Bárbara, que oferece apoio amoroso, e sua avó, Sylvia, que está tentando encontrar a felicidade na próxima fase de sua vida. O longa pode ser visto na HBO Max.

Continua após a publicidade

7º - Assassinos da Lua das Flores

Estrelado por Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, o filme dirigido por Martin Scorcese é inspirado no livro de mesmo nome de David Grann, que conta a história de assassinatos misteriosos de nativos da tribo indígena Osage no início dos 1920 nos Estados Unidos. O longa está em cartaz nos cinemas.

6º - Vidas Passadas

Filme de Celine Song, mostra as duas amigas de infância Nora e Hae Sung, que eram profundamente conectadas, mas se separam depois de uma mudança. Duas décadas depois, elas se reencontram em Nova York quando confrontam noções de destino, amor e escolhas.

5º - Memórias de Paris

Continua após a publicidade

Memórias de Paris é um longa dirigido por Alice Winocour, com Virginie Efira, Benoît Magimel e Grégoire Colin no elenco. A história acompanha Mia (Virginie Efira), que três meses após sobreviver a um ataque terrorista num restaurante parisiense, continua traumatizada e com uma perda de memória que a impossibilita de lembrar dos acontecimentos daquela noite. Tentando vencer isso, ela começa a investigar as suas memórias.

4º - Priscilla

Longa de Sofia Coppola sobre Priscilla Presley, esposa do cantor Elvis Presley. O filme, que tem Cailee Spaeny como o papel título e Jacob Elordi vivendo Elvis, acompanha o romance de um dos casais mais famosos da indústria do entretenimento. A cinebiografia estará em cartaz no Brasil a partir de 26 de dezembro.

3º - Zona de Interesse

O filme, dirigido por Jonathan Glazer baseado no romance do escritor britânico Martin Amis, teve estreia mundial em Cannes. É um drama da Segunda Guerra Mundial que gira em torno do comandante chefe de Auschwitz Rudolf Höss e sua esposa Hedwig, que tentam construir uma vida de sonho numa casa ao lado do campo de concentração. No Brasil, o longa só chega em fevereiro de 2024.

Continua após a publicidade

2º - Maestro

Estrelado e dirigido por Bradley Cooper, o filme conta a história de Leonard Bernstein, eminente maestro e compositor que dirigiu a Filarmônica de Nova York entre 1958 e 1969. Para compor o personagem, Cooper passou a frequentar regularmente os concertos e ensaios da filarmônica, visitando o camarote do maestro e enchendo os músicos de perguntas. Ele também consultou arquivos da orquestra para examinar partituras e batutas de Bernstein. O longa fica disponível na Netflix a partir de 20 de dezembro.

1º - Folhas de Outono

Ambientado na atual Helsinki, o filme conta a história de Ansa (Alma Pöysti) e Holappa (Jussi Vatanen), duas almas solitárias cujo encontro casual em um bar de karaokê enfrenta vários obstáculos. De contatos perdidos a endereços errados, alcoolismo e um charmoso cachorro de rua, o caminho da dupla para a felicidade é tão agridoce quanto delicioso. O filme pode ser visto nos cinemas.