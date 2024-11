Ringo Starr indica que Barry Keoghan deve viver o ex-Beatle em filme de Sam Mendes

Fazendo batidas básicas com as mãos e com as pernas, Starr indicou como ensinaria o ator a tocar bateria. “Não estou pedindo para tocar como eu, mas você precisa se posicionar de um jeito em que consiga tocar”, disse o músico. “Quando me chega uma criança no show e o pai me diz ‘ele está fazendo aulas de bateria’, sempre respondo ‘não muitas, eu espero’. Você precisa de espaço para ter seu próprio ritmo.”

Produzidos pela Sony Pictures, os quatro filmes dos Beatles ainda não têm data para chegar aos cinemas.