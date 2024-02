SAG Awards 2024: saiba onde assistir ao vivo e quem são os indicados

Os prêmios do sindicato dos atores de Hollywood (Screen Actors Guild), mais conhecido como SAG Awards, acontece em Los Angeles na noite deste sábado, 24, às 22h (horário de Brasília). É possível assistir ao evento na Netflix, que fará uma transmissão ao vivo.

Cillian Murphy chegando ao SAG Awards 2024 Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Os prêmios incluem categorias referentes a atuação para filmes, séries de comédia e séries de drama. Entre os filmes, destaque para Oppenheimer, Barbie, Assassinos da Lua das Flores, American Fiction e A Cor Púrpura. Já entre as séries, Succession (drama) e O Urso (comédia).

Onde assistir ao SAG Awards 2024

A cerimônia será transmitida no Brasil pelo serviço de streaming Netflix. Desde as 21h, há a introdução com a entrevista de artistas chegando ao local, numa espécie de ‘tapete vermelho’. A cerimônia, em si, está prevista para ter início às 22h. Clique aqui para assistir (é necessário ser assinante da Netflix).

Os indicados ao SAG Awards 2024

Melhor elenco em filme

Barbie

Oppenheimer

Assassinos da Lua das Flores

American Fiction

A Cor Púrpura

Melhor ator em filme

Cillian Murphy, em Oppenheimer

Paul Giamatti, em Os Rejeitados

Bradley Cooper, em Maestro

Jeffrey Wright, em American Fiction

Colman Domingo, em Rustin

Melhor atriz em filme

Lily Gladstone, em Assassinos da Lua das Flores

Emma Stone, em Pobres Criaturas

Margot Robbie, em Barbie

Carey Mulligan, em Maestro

Annette Bening, em Nyad

Melhor ator coadjuvante em filme

Ryan Gosling, em Barbie

Robert Downey Jr., em Oppenheimer

Robert De Niro, em Assassinos da Lua das Flores

Sterling K. Brown, em American Fiction

Willem Dafoe, em Pobres Criaturas

Publicidade

Melhor atriz coadjuvante em filme

Da’Vine Joy Randolph, em Os Rejeitados

Penelope Cruz, em Ferrari

Jodie Foster, em Nyad

Danielle Brooks, em A Cor Púrpura

Emily Blunt, em Oppenheimer

Melhor elenco em série de drama

Succession

The Last of Us

The Crown

The Morning Show

A Idade Dourada

Melhor elenco em série de comédia

O Urso

Ted Lasso

Abbott Elementary

Only Murders in the Building

Barry

Melhor ator em série de drama

Kieran Culkin, em Succession

Pedro Pascal, em The Last of Us

Matthew Macfadyen, em Succession

Brian Cox, em Succession

Billy Crudup, em The Morning Show

Melhor atriz em série de drama