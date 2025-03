Selton Mello comenta expectativas de fãs por bastidores do Oscar: ‘Não sei se vou poder mostrar’

ENVIADA ESPECIAL A LOS ANGELES - Na época do Globo de Ouro, muito se comentou nas redes sociais sobre as postagens de Selton Mello, que praticamente levou o público brasileiro para dentro da premiação, compartilhando detalhes de bastidores. Mas o ator não sabe se poderá fazer o mesmo no Oscar, que acontece neste domingo, 2.

"Eu não sei de fato o que que vai acontecer porque tem muitas regras no Oscar, são regras bem diferentes", disse Selton ao Estadão. "O povo fala assim: 'Selton, filma o banheiro, Selton, mostra o que que tá comendo'. Eu não sei se eu vou poder mostrar essas coisas." "Eu vou poder mostrar o que eu senti que dá ali para fazer. E também tenho que viver a experiência, e não ficar filmando a experiência. Mas vamos ver. Eu não prometo nada, mas vamos ver o que que vem", completou

O sucesso de ‘Ainda Estou Aqui’

À reportagem, Selton Mello também comentou sobre o sucesso de Ainda Estou Aqui, que disputa três categorias do Oscar neste domingo: Melhor Filme Internacional, Melhor Atriz e Melhor Filme

“Com esse poder emocional que ele traz, é um filme eterno. Então, na verdade, ele continuará fazendo história, porque ele vai continuar lembrando o que precisa ser lembrado, ele vai continuar emocionando é, no mundo inteiro”

Ele prossegue: “As pessoas se comovem, se conectam com essa família, com essa perda, com essa, com esse luto. É um luto eterno, um luto que não tem resposta, que é o pior tipo de luto. Então é um filme muito importante”.

“A gente tem muito orgulho dele, ganhando ou não ganhando”, concluiu.