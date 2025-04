Sequência de ‘Era Uma Vez em... Hollywood’ é anunciada por site sem direção de Tarantino; entenda

Brad Pitt em 'Era uma Vez... em Hollywood' Foto: Andrew Cooper/Columbia Pictures

A Netflix está desenvolvendo uma sequência de Era Uma Vez em... Hollywood, com David Fincher na direção e roteiro assinado por Quentin Tarantino, de acordo com o site The Playlist. O projeto marca o retorno de Brad Pitt ao papel de Cliff Booth, o dublê enigmático e controverso que lhe rendeu o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante em 2020.

A produção chama atenção não apenas pelo peso dos envolvidos, mas também pela mudança de estúdio. De acordo com a Variety, o filme original, lançado pela Sony Pictures em 2019, retornou aos direitos de Tarantino após um acordo previamente negociado.

Agora, a continuação será realizada sob o contrato de primeira opção de Fincher com a Netflix, o que sugere que o cineasta de Pulp Fiction já detinha privadamente os direitos de uma sequência. A Netflix não comentou sobre o projeto. O anúncio vem após Tarantino ter abandonado os planos para The Movie Critic, projeto que seria seu décimo e supostamente último longa-metragem. O filme teria Brad Pitt no papel principal, possivelmente como uma versão de Cliff Booth.

Com o cancelamento, a nova colaboração entre Pitt e Fincher surge como uma alternativa inesperada, reunindo a dupla que trabalhou junta em Clube da Luta, Se7en e O Curioso Caso de Benjamin Button. Ainda não há detalhes sobre a trama ou se Leonardo DiCaprio e Margot Robbie reprisarão seus papéis.