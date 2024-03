Tapete vermelho do Oscar abre com fortes tons metálicos e glamour da Velha Hollywood; veja como foi

AP - Rita Moreno exibiu um sorriso enorme e um vestido preto marcante, e Brittany Snow apareceu em um amarelo brilhante no tapete vermelho do Oscar neste domingo, 10, para a grande noite de Hollywood, com um show de vermelho, preto, metálico e outro vestido lindo de morrer para Laverne Cox.

Moreno, aos 92 anos, acenou para os fotógrafos enquanto exibia seu look Badgley Mischka. Snow ofereceu um refrescante show de cores em um vestido Monot personalizado sem alças e brilhante, combinado com uma gargantilha marcante.

Rita Moreno, Laverne Cox e Brittany Snow no tapete vermelho do Oscar 2024. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

PUBLICIDADE Lavender teve um momento em alguns. E o elenco de Godzilla Minus One apareceu carregando monstros de brinquedo. Muitos homens optaram pelo preto em smokings e outros looks, inclusive uma estrela da moda da temporada de premiações, Colman Domingo, em um smoking com duas tiras, um Louis Vuitton personalizado, combinado com botas western. “Eu queria brilhar como um diamante”, disse ele ao E! “Estou me divertindo muito.”

Colman Domingo no tapete vermelho do Oscar 2024. Foto: Aude Guerrucci / REUTERS

E havia um previsível spray de lantejoulas para as mulheres. Os looks em branco e off-white também foram representados. Havia muito preto para as mulheres também, incluindo um Schiaparelli personalizado para Sandra Hüller, com ombros alongados e caimento perfeito.

Sandra Huller concorre à categoria de melhor atriz. Foto: Richard Shotwell/Invision/AP

Erika Alexander, de Ficção Americana, usou um vestido branco sem alças com uma saia preta enfeitada com tule em tons pastéis. O estilista, Christian Siriano, disse que o vestido foi feito em quatro dias milagrosos.

Erika Alexander, de 'Ficção Americana' no tapete vermelho do Oscar. Foto: Sarah Meyssonnier/ REUTERS

Cox, trabalhando no tapete para o E!, era o epítome do glamour da Velha Hollywood em um visual de ampulheta em preto e dourado, com o cabelo empilhado bem alto e uma peça de pescoço leve como pluma que se arrastava para trás. Seu modelo é um Mugler vintage.

Publicidade

Scott George, membro da Osage Nation e o primeiro indígena a receber uma indicação ao Oscar de melhor canção original, estava entre os primeiros a chegar com um look cinza enfeitado em verde e roxo, com sua gravata nas mesmas cores.

Scott George e Taveah George no tapete vermelho do Oscar. Ele concorre à categoria de melhor canção original. Foto: EFE/EPA/ALLISON DINNER

Algumas gracinhas dos curtas-metragens indicados ficaram encantadas com a caminhada. Porché Brinker, de The Last Repair Shop, estava em um azul suave e etéreo, e Juliet Donenfeld, de Red, White and Blue, parecia muito crescida em um vestido sem alças com detalhes em blusa.

O vermelho, a cor “IT” da temporada de premiações, teve alguns entusiastas logo no início da chegada. Algumas pessoas que passavam pelo tapete usavam broches vermelhos em apoio ao cessar-fogo em Gaza.

Leia também Oscar 2024: Polícia de Los Angeles aumenta efetivo para evitar protestos envolvendo Israel e Hamas

Issa Rae, um destaque do tapete vermelho, ficou deslumbrante em um vestido verde profundo e penetrante. O top brilhava com lantejoulas. “Estou usando verde para dar sorte”, disse ela. “Queria me sentir na velha Hollywood.”

Issa Rae, de 'Barbie' e 'Ficção Americana', no tapete vermelho do Oscar. Foto: Sarah Meyssonnier/Reuters

Gabrielle Union vestiu outra peça deslumbrante, um look de Carolina Herrera com um forte enfeite prateado, que oferecia uma vibração de armadura. “Estou me sentindo eu mesma”, disse Union.

Gabrielle Union no tapete vermelho do Oscar 2024. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Entre os que assumiram riscos?

Charlotte Kemp Muhl, que desfilou com Sean Ono Lennon em um vestido preto sem costas e quase sem laterais. Entre os homens que optaram por não usar o preto, Taylor Zakhar Perez estava de azul-pó. Simu Liu, de Barbie, trouxe a kenergia. Ele usou um look preto da Fendi com uma jaqueta envolvente fechada com um broche. ”É uma situação divertida, e eu gosto de broches”, disse ele.

Publicidade

Simu Liu, de 'Barbie', também já passou pelo tapete vermelho. Foto: EFE/EPA/ALLISON DINNER

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.