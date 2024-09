‘The Life of Chuck’, nova adaptação de Stephen King, ganha prêmio no Festival de Toronto

The Life of Chuck, filme que adapta o conto de Stephen King (traduzido para A Vida de Chuck) de 2020, ganhou o prêmio de melhor filme do ano de acordo com o público no Festival de Toronto no último final de semana. O longa de drama e ficção científica levou o People’s Choice Award do evento, uma forte indicação de sucesso para a temporada do Oscar.

Tom Hiddleston protagoniza a adaptação de Stephen King que ganhou o Festival de Toronto Foto: Intrepid Pictures/Divulgação

PUBLICIDADE Dirigido por Mike Flanagan (A Maldição da Residência Hill), o filme de The Life of Chuck ainda não ganhou título oficial em português. Ele é protagonizado por Tom Hiddleston (Loki) e conta também com Mark Hamill (Star Wars), Karen Gillan (Guardiões da Galáxia), Kate Siegel (Missa da Meia-Noite) e Jacob Tremblay (O Quarto de Jack). No Instagram, Flanagan celebrou a vitória no Festival de Toronto, conhecido como TIFF: “Estou absolutamente, totalmente impressionado com tudo isso. Muito obrigado ao público que abriu seus corações para Chuck, e ao TIFF por levar o filme para esse público. Meu coração está dançando!”, escreveu.

Em três histórias interligadas, o conto acompanha a vida de um homem chamado Charles Krantz (Hiddleston). A trama parte de sua morte por um tumor cerebral e chega à infância em uma casa supostamente assombrada. A história faz parte do livro Com Sangue, lançado em 2020 por Stephen King, com três histórias originais.

Esta não é a primeira adaptação de King comandada por Mike Flanagan. Famoso no gênero do terror, o diretor comandou a sequência de Iluminado, Doutor Sono, em 2019, e Jogo Perigoso, de 2017. The Life of Chuck, no entanto, não segue o gênero tradicional do escritor e foi comparado ao tom de Conta Comigo (1986), Um Sonho de Liberdade (1994) e À Espera de Um Milagre (1999), todas adaptações de King mais inclinadas ao drama.

The Life of Chuck ainda não tem previsão de estreia nos cinemas.