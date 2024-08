Olimpíada 2024: Tom Cruise faz cena de ação ao vivo em encerramento; veja

Acoplado a um fio de metal, ele pulou do alto do Stade de France, em Paris, cumprimentou uma série de atletas e encontrou Simone Biles e Karen Bass, a prefeita de Los Angeles. Em seguida, pegou a bandeira olímpica e desceu uma escada, saindo de moto.

Um breve filme (previamente gravado) mostrou o ator acelerando pelas ruas da cidade com trilha sonora da música By The Way, do Red Hot Chilli Peppers. Em seguida, ele pula de um avião e sai correndo. Ele, então, passa a bandeira para outros atletas.