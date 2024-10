O que o diretor Alejandro Hartmann faz de diferente de outras explorações da história por trás do crime que chocou os Estados Unidos é usar uma lente nada apegada à narrativa da época e focada em ouvir, mais uma vez, o que dois irmãos que passaram por constantes abusos e descaso têm a dizer em sua defesa.

Em momento algum O Caso dos Irmãos Menendez tenta esconder a brutalidade do crime de Erik e Lyle ou sua culpa no assassinato dos pais. O que o filme traz é um olhar muito mais empático às vítimas de abuso moral e sexual, iniciada em Hollywood com o movimento #MeToo.