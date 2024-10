Ryan Murphy diz que irmãos Menendez estão ‘se vitimizando’: ‘Eles deveriam estar me mandando flores’

Ryan Murphy, criador de Monstros, série antológica da Netflix que foca em histórias de assassinos, voltou a criticar os irmãos Menendez, assunto da segunda temporada da série. Recentemente, a dupla acusada de matar os pais criticou o retrato apresentado em Monstros - Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais, descrevendo a versão da Netflix como “mentiras descaradas”.

Conheça o caso real irmãos Menendez, assassinos dos pais Foto: Divulgação/Netflix

PUBLICIDADE Agora, em uma nova entrevista para a revista The Hollywood Reporter, o showrunner rebateu os comentários de forma mais direta, criticando a postura de Erik Menendez, que compartilhou sua visão em uma publicação nas redes. Para Murphy, a dupla deveria estar lhe agradecendo pelo seu trabalho. “Vou te dizer o que eu acho dos Irmãos Menendez. Eles deveriam estar me mandando flores. Eles não tinham esse nível de atenção em 30 anos. E receberam atenção não só neste país como ao redor do mundo. Há uma onda de interesse pelas vidas deles e pelo caso. Eu sei, como um fato, que muitas pessoas ofereceram ajuda por causa do interesse causado pela minha série e o que fizemos”.

Murphy continuou, detalhando a responsabilidade de representar a perspectiva de diversas pessoas envolvidas no caso: “O que os Irmãos Menendez e as pessoas estão ignorando é que estamos contando uma história que era uma página em branco”, disse o showrunner, explicando que muitos pontos de vista foram necessários para pintar um retrato do caso. “Tínhamos uma obrigação com muitas pessoas, não só Erik e Lyle. Mas o que eu acho tão fascinante é que eles estão bancando as vítimas agora - ‘coitados de nós’ -, o que eu acho repreensível e nojento”.

O criador de Irmãos Menendez ainda deu sua perspectiva final, enfatizando que a história não tem um lado só - e que as coisas podem ser mais complexas do que se imagina: “Eu acho que duas coisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Acho que eles podem ter matado os pais e terem sido abusados. Acho que eles podem ter uma moral ambígua quando jovens, e que eles foram reabilitados. Acho que a história é complicada”.

A temporada completa de Monstros - Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais está disponível na Netflix.