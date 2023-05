Velozes, furiosos e brigões: as tretas nos bastidores dos filmes da franquia de Vin Diesel

THE NEW YORK TIMES - Ao longo de mais de vinte anos de Velozes e Furiosos - o décimo filme da franquia chegou às salas na última semana - rachas foram travados, vilões foram derrotados, amigos viraram inimigos e amantes se reencontraram. (Teve até uma amnésia que fez uma pessoa mudar de time).

Nos bastidores, os conflitos não foram menos turbulentos, com estrelas atacando produtores, colegas de elenco e a própria franquia. Com tanto drama na tela e fora dela, fica difícil acompanhar quem brigou e quem ainda está brigando. Então, em homenagem ao novo lançamento, aqui vai um guia para as maiores tretas de Velozes e Furiosos.

Cena do filme Velozes e Furiosos 8, com Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham. Foto: Universal

Brian x Dom

A série de sucessos explosivos com espionagem internacional e elaborados roubos multimilionários começou com Velozes e Furiosos (2001), um thriller policial relativamente simples sobre um policial infiltrado tentando entrar no circuito de corridas de rua em Los Angeles. O policial era Brian O’Conner (Paul Walker) e seu alvo era o musculoso e misterioso Dominic Toretto (Vin Diesel). Os dois se enfrentaram no asfalto, aí viraram amigos, depois viraram inimigos em lados opostos da lei, até se reconciliarem numa demonstração extravagante de respeito mútuo. Na sequência, Brian e Dom se uniram, roubaram supercarros e ajudaram a polícia sempre que exigido pelas várias reviravoltas da trama.

Paul Walker e Vin Diesel x os produtores

Depois do sucesso de Velozes e Furiosos, Diesel recusou pelo menos US$ 20 milhões para aparecer na sequência de 2003, deixando Walker sozinho para retomar seu papel em + Velozes + Furiosos. Um terceiro filme, Velozes e Furiosos: Desafio em Tóquio, não estrelou nenhum dos dois, o que Walker atribuiu à “política, essas coisas de estúdio, uma decisão dos chefões” (embora Diesel tenha feito uma aparição). Quando um quarto filme foi proposto, Walker sentiu que para ele já bastava da franquia: disse ao Los Angeles Times que tinha achado o material “obsoleto” e questionou “se ainda havia público” para mais um filme. Diesel precisou convencê-lo a deixar suas reservas de lado e assinar o contrato. “Pensei: ‘Por que não?’”, disse Walker.

É muito conhecida a amizade de Vin Diesel com o ator Paul Walker; para homenagear o “irmão”, Diesel deu o nome de Pauline a sua filha mais nova, nascida em 2015. Foto: Columbia Pictures do Brasil

Dom e Brian x Hobbs

Com Velozes & Furiosos 5: Operação Rio (2011), a franquia de corrida de rua se transformou num filme de assalto: Brian, Dom e o resto dos pilotos vão ao Rio de Janeiro para roubar um cofre cheio de dinheiro de um chefão do tráfico. No meio da perseguição está o bíceps Luke Hobbs (Dwayne Johnson), agente do Serviço de Segurança Diplomática cujas habilidades de pilotagem rivalizam com as de Brian e Dom. Eles não têm escolha a não ser brigar - conflito resolvido em filmes posteriores, quando Hobbs se junta à equipe.

Dwayne Johnson x Vin Diesel

No verão de 2016, no final da produção do oitavo filme, Johnson surpreendeu os fãs quando apareceu para criticar o elenco: “Minhas colegas são incríveis, adoro todas elas. Com meus colegas, a coisa é diferente”, escreveu ele numa legenda agora excluída no Instagram. “Alguns se comportam como homens e verdadeiros profissionais, outros não”, acrescentando alguns palavrões coloridos. Muitos presumiram que ele estava falando de Diesel - palpite depois confirmado pelos dois, que disseram que não estiveram em nenhuma cena juntos. Desde então, Johnson disse que Diesel é “manipulador” e não apareceu em Velozes e Furiosos 9 nem em Velozes e Furiosos 10.

Michelle Rodriguez e Vin Diesel como Letty Ortiz e Dominic Toretto. Foto: Universal Studios

Letty x Dom

A esposa de Dom, Letty (Michelle Rodriguez), morreu no quarto filme, nas mãos de um traficante e seu braço direito durante uma missão secreta que deu errado. Mas ela fez um retorno dramático - embora um tanto rebuscado - dois filmes depois, revelando ter sobrevivido à explosão que pareceu matá-la, mas sofrendo de amnésia. Ela passa a maior parte de Velozes e Furiosos 6 (2013) do lado dos vilões, lutando contra Dom e sua equipe sem se lembrar de quem eles são, até ser conquistada pela visão de uma preciosa herança. Dom trabalha para restaurar a memória de Letty em Velozes e Furiosos 7.

Shaw (e Shaw) x Dom

O antagonista de Velozes e Furiosos 6 é o nefasto agente britânico Owen Shaw (Luke Evans), um soldado de elite durão derrotado por Dom e sua equipe. Velozes e Furiosos 7 (2015) apresenta um irmão em busca de vingança: Deckard Shaw (Jason Statham), o irmão mais implacável, que quer sangue depois que nossos heróis deixaram Owen em coma. Deckard demonstrou lealdades vacilantes ao longo dos filmes, às vezes se unindo a Dom e companhia e, no spin-off Velozes e Furiosos: Hobbs e Shaw, fazendo parceria com Johnson.

Toretto e O'Conner unem-se ao agente Dwayne Johnson, The Rock para derrotar uma organização criminosa. Foto: Universal Studios

Tyrese Gibson x Dwayne Johnson

Depois dos comentários públicos de Johnson sobre os colegas de elenco, Tyrese Gibson - que apareceu em sete dos filmes como Roman Pearce, um queridinho dos fãs - pareceu se voltar contra o ator. No Instagram, demonstrou se opor a Johnson fazer o spin-off de 2019, alegando que Johnson “ignorou propositalmente o pacto de coração” que eles tinham e que, ao se recusar a aparecer ao lado de Diesel e outros, ele “realmente acabou com a #FamíliaVelozes. Johnson nunca respondeu e, no final de 2020, Gibson disse que os dois haviam “se acertado” e resolvido a crise.

Michelle Rodriguez x a franquia

2001: Depois de assinar para fazer a protagonista feminina no Velozes e Furiosos original, Rodriguez se opôs veementemente a interpretar o papel de namorada troféu, exigindo que os cineastas reescrevessem Letty para ser mais independente. Ela criticou sobretudo a versão do enredo que a colocava num triângulo amoroso com Dom e Brian: “Eu basicamente chorei e disse que ia desistir”, ela disse ao The Daily Beast em 2015. Suas objeções foram levadas a sério e, por fim, o triângulo amoroso foi descartado e a personagem mudou.

2017: Numa postagem no Instagram para marcar o lançamento digital de Velozes e Furiosos 8, Rodriguez fez o anúncio surpreendente de que talvez tivesse de “dizer adeus a uma franquia amada”, a menos que eles decidissem “mostrar um pouco de amor às mulheres da franquia no próximo filme”. Felizmente, Rodriguez se comprometeu a reprisar seu papel em Velozes e Furiosos 9 (2021) e além, depois de chegar a um acordo com a Universal para contratar uma roteirista.

Justin Lin x Vin Diesel

O diretor Justin Lin, que dirigiu cinco filmes da franquia, foi escalado para dirigir o mais recente, mas desistiu depois do início das filmagens. De acordo com o The Hollywood Reporter, imposições do estúdio, mudanças de locações e revisões quase constantes no roteiro contribuíram para os conflitos criativos que levaram Lin a fazer as malas, mas a gota d’água foi uma reunião com Diesel, que tinha suas próprias imposições. A reunião teria terminado com uma porta batida e a saída de Lin.

Diesel reconheceu indiretamente o conflito numa entrevista à Total Film, dizendo: “Não foi uma época fácil”. E acrescentando: “Nada além de amor por Justin e nada além de gratidão pelo trabalho que ele fez para nos levar àquela primeira semana de filmagem”. O diretor substituto, Louis Leterrier, disse em entrevista que, quando assumiu, perguntou: “‘Ok, o que Justin fez? Posso ver os storyboards e as anotações dele?’ Vi tudo. Aí me orientei e assumi o trabalho”. /TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU