O filme Ainda Estou Aqui, para além e dentro da história que conta, tinha um desafio no meio do caminho - ou do roteiro. Há, na primeira metade, a passagem do protagonismo do comando da família Paiva das mãos de Rubens, o próspero engenheiro, que toca a casa de maneira quase lúdica, para Eunice, a mãe zelosa com cinco filhos e preocupada com o ponto do suflê, refeição predileta dos moradores da espaçosa residência na zona sul carioca e dos amigos que a frequentavam.

Era imprescindível, então, que o diretor Walter Salles contasse com um casal de atores que mergulhasse profundamente no grande trauma da história: uma mulher que, com o desaparecimento do marido, levado por agentes da ditadura militar a prestar um depoimento, tem que assumir a casa e começar uma busca por justiça.

Com a opção de Salles em filmar o roteiro em ordem cronológica, Fernanda Torres, a Eunice, pôde, de fato, ter uma ausência quase real. Selton Mello, por sua vez, com um trabalho minucioso, fez com que a presença de Rubens Paiva se estendesse até a cena final. A história é baseada no livro homônimo do escritor Marcelo Rubens Paiva, filho do casal Rubens e Eunice.