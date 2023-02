Volta de ‘Titanic’ aos cinemas pode diminuir chance de ‘Avatar 2′ ser a terceira maior bilheteria

Avatar: O Caminho da Água quase se tornou o terceiro filme mais visto da história do cinema, lugar ocupado atualmente por Titanic (1998). Por cerca de 17 milhões de dólares, o longa de James Cameron, em cartaz nos cinemas desde dezembro, ainda está atrás do filme sobre a história de amor que se passa no transatlântico que se chocou com um iceberg e afundou, matando 1.514 pessoas.

Com Kate Winslet, filme de 1997 torna DiCaprio, então jovem astro em ascensão, cuja carreira começou aos 5 anos em comerciais de TV, um fenômeno mundial. Foto: 20th Century Studios,

Titanic foi lançado no início de 1998 no Brasil e levou milhares de pessoas aos cinemas. Foi o primeiro filme a arrecadar mais de um bilhão de dólares. Em 2012, voltou às salas em uma versão 3D para celebrar o centenário da viagem inaugural do RMS Titanic. Com isso, a história de amor de Rose (Kate Winslet) e Jack (Leonardo DiCaprio) conseguiu arrecadar mais de trezentos milhões de dólares e se tornou o segundo longa a atingir a marca dos dois bilhões em bilheteria de dólares.

Nesta quinta-feira, 9, o sucesso de James Cameron volta mais uma vez às salas de cinema para comemorar os 25 anos de estreia em uma cópia 3D e 4K. O retorno pode atrapalhar a corrida de Avatar: O Caminho da Água ao pódio das maiores bilheterias do mundo. De acordo com a Box Office Mojo, o lançamento mais recente de James Cameron está em quarto lugar, perdendo para Vingadores: Ultimato, Avatar e Titanic.

Avatar (2009) - $2.923.706.026 Vingadores: Ultimato (2019) $2.799.439.100 Titanic (1997) $2.194.690.964 Avatar: O Caminho da Água (2022) $2.176.947.522 Star Wars: Episódio VII - O Despertar da Força (2015) $2.071.310.218 Vingadores: Guerra Infinita (2018) $2.052.415.039 Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (2021) $1.921.847.111 Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros (2015) $1.671.537.444 The Lion King (2019) $1.663.075.401 Os Vingadores (2012) $1.520.538.536

Cena de 'Avatar: O Caminho da Água', de James Cameron, quarta maior bilheteria do planeta. Foto: 20th Century Studios

É difícil dizer, porém, se a sequência de Avatar conseguirá bater Titanic. Se juntarmos o retorno do longa às salas e a desaceleração de O Caminho da Água nas últimas semanas (movimento normal para qualquer filme em cartaz), é provável que a distância entre os dois, que já é pequena, até diminua, mas não chegue a ser superada.

A briga promete ser realmente boa, inclusive porque Avatar: O Caminho da Água já chegou a ultrapassar Titanic contando apenas as vendas fora dos Estados Unidos, chegando a arrecadar 1.539 bilhão.

25 anos de um sucesso ainda atual

A história, como disse James Cameron em entrevista coletiva na semana passada, é um Romeu e Julieta tendo como plano de fundo o naufrágio do navio. E mesmo o acidente tendo acontecido há mais de cem anos, o sucesso do longa quando de seu lançamento provou o quanto a história do navio ainda era importante.

“Titanic tem este tipo de qualidade duradoura, quase mítica, novelista. E tem a ver, penso eu, com amor, sacrifício e mortalidade”, conta o diretor, que defende que o fato de mulheres e crianças terem embarcado sem seus maridos nos botes, é uma prova disso.

Cena do filme 'Titanic' (1997), do diretor James Cameron, com Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. Foto: Fox Film

Outro aspecto do sucesso do filme e que ainda reverbera em nossos dias é o tratamento diferente recebido por pobres e ricos e como a tragédia une e, ainda assim, prova a distância entre estes dois mundos. O diretor comenta que, assim como ricos tiveram mais chances de se salvarem naquele naufrágio, atualmente, são os pobres quem mais sofrerão com os resultados da crise climática.

“Na terceira classe (do navio), quase todos os homens e cerca da metade das mulheres e crianças morreram. Na primeira classe, cerca da metade dos homens morreram e quase todas as mulheres e crianças sobreviveram”, pontua. “Agora estamos diante de outra crise chamada mudança climática. Há anos somos advertidos sobre isso, vemos isso vindo direto para nós, não podemos virar o navio. É exatamente como o maldito iceberg”, continua o diretor. “Vamos bater de cabeça nele e adivinhar quem vai sofrer o pior? Os pobres. Não as nações ricas que o causaram”, completa.